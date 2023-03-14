資金提款走人 電金傳氣虛 台股大跌逾170點

矽谷銀行 (SVB) 倒閉觸發市場恐慌情緒，美股僅那指上漲，其餘三大指數全數下跌，台股今 (14) 日開盤小跌 42.75 點，以 15517.74 點開出，隨著電子、航運、金融等族群轉弱拖累，早盤一度下挫 170 點，低點下壓至 15390.23 點。

觀察今天盤勢表現，資金主要轉向櫃買，易威、大峽谷、沛亨早盤先後攻上漲停；集中市場僅佳龍站上漲停。

電子權值股包括台積電 (2330-TW)、聯電 (2303-TW)、聯發科 (2454-TW) 開盤全都在平盤下整理，聯電以 51.5 元開出後，跌幅一度逼近 2%，盤中股價低點下探至 51.3 元。

航運股今天成為資金提款對象，貨櫃三雄陽明、長榮跌幅超過 2%，萬海因配息太少，更是暴跌 8% 以上；航空雙雄長榮航也有 2% 以上跌幅，華航下跌 1.5%，盤中股價在 19.65 元附近震盪。至於今天新掛牌的長榮航太則上演蜜月行情，早盤大漲逾 36%，早盤暫報在 93.4 元。

金融股也呈現弱勢格局，第一保盤中大跌逾 7%，國票金因不配發股利，重挫逾 6%，其他包括中信金、元大金、新光金、國泰金、台新金盤中跌逾 1%。

觀光族群則逆勢走揚，王品盤中大漲近 5%，寒舍、晶華、美食 - KY、夏都盤中也各有 1%~2% 不等的漲幅。

生技族群中旭富、中化生表現強勁，盤中分別大漲 5%、4%，晉弘、美時、寶齡富錦等也有 1% 以上的漲幅。