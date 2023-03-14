〈貴金屬盤後〉從矽谷銀行風暴中找避風港 黃金跳漲2.6%創五周新高

黃金期貨周一 (13 日) 上漲，站上五周新高，矽谷銀行引發銀行股重挫的風暴，持續刺激投資人避險需求，加上市場預期聯準會 (Fed) 激進升息可能得踩煞車，使美元和美債殖利率下滑，也讓貴金屬從中受益。

4 月交割的紐約黃金期貨價格跳漲 49.30 美元或 2.6%，報每盎司 1916.50 美元，創今年 2 月 2 日以來新高。

Kinesis Money 市場分析師 Rupert Rowliing 表示，黃金是 Silvergate 和矽谷銀行接連倒下之際少數的受益者，金價在周一一早收復 1900 美元關卡。

美國監管機關周日接連宣布，將支持矽谷銀行、Singature Bank 的存款戶，Fed 也宣布為銀行挹注流動應的新計畫，美國總統拜登周一也出面信心喊話，要大家對美國銀行業有信心。

儘管如此，美元和美債殖利率仍下滑。

道明證券大宗商品市場策略主管 Bart Melek 表示，黃金似乎正在展現身為資金避風港的特質，「很多投資人都湧入貴金屬領域，規避當前市場波動和這場風險... 由於利率可能遠低於原先預期水準，美元正在貶值。」

貴金屬普遍上漲，從黃金、白銀到白金和鈀金，漲幅介在 2.6% 到 8.4% 之間。

美元貶值有利於提振金價，因海外買家買進黃金的成本相對變低。ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.9% 至 103.62。

美債殖利率走低，對政策敏感的 2 年期殖利率周一跌破 4%，創下 1987 年 10 月 22 日「黑色星期一」股市崩盤以來最大的三日跌幅。

交易員預測 Fed 本月幾乎不可能恢復升息 2 碼，目前預測的升幅是維持 1 碼，一部分人甚至預測將按兵不動。黃金本身不孳息，當利率預期轉淡，代表持有黃金的機會成本相對變低。

Heraeus 貴金屬交易商 Alexander Zumpfe 說：「未來黃金走勢大致要看 Fed 措施是否有效。如果一股銀行破產被視為是單一事件，黃金可能失去近期上漲動能。但如果危機導致 Fed 政策持續轉向，黃金仍會有需求支撐。」

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