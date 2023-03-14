新債王：Fed下周仍會升息 但將是最後一次

有「新債王」之稱的 DoubleLine Capital 創辦人兼執行長岡拉克 (Jeffrey Gundlach) 認為，即使銀行業的紛擾促使監管機構採取特別的支持行動，聯準會 (Fed) 下周仍將小幅升息，但這或許也是最後一次。

短短幾天內，美國經歷了史上第二大和第三大的銀行倒閉事件，這讓部分投資人相信，Fed 將暫緩升息以確保金融穩定，但岡拉克認為，央行仍會繼續落實打擊通膨的承諾。

岡拉克周一 (13 日) 在 CNBC 節目《Closing Bell》表示：「我只是認為，就現在來說，Fed 不會升息 50 個基點 (2 碼)，我認為會是 25 個基點。為了挽救央行的信譽，他們 (指 Fed) 可能會升息 25 個基點，這將是最後一次升息。」

根據芝商所 (CME) 的估計，Fed 在下周升息 1 碼的機率為 85%。

美國政府周日 (12 日) 宣布一項計畫，為兩家倒閉銀行的存戶提供支持，財政部並從外匯穩定基金中提撥 250 億美元，支應新的「銀行定期融資計畫」，為受銀行倒閉事件影響的存款機構提供最多一年的貸款。

雖然預期 Fed 會繼續收緊政策，但岡拉克表示，這不代表他認同這是正確的作法。

岡拉克認為，這項將資金挹注到金融體系的貸款計畫，將再度助長通膨，他並警告，美債殖利率曲線急劇變陡，預示著經濟衰退迫在眉睫。