美國Fed升息預期回落 離岸人民幣大漲逾千點

離岸人民幣兌美元匯價周一（13 日）盤中大漲逾 1,000 點，原因是美國矽谷銀行（SVB）倒閉風暴導致市場降低聯準會（Fed）升息預期。

離岸人民幣兌美元匯率周一盤中驟漲逾 1,000 點，漲幅超過 1.5%，最高漲至人民幣 6.8308 元兌 1 美元，寫下 2 月 15 日以來最高紀錄。人民幣在岸價周一下午盤收在 6.9005 元，也升值 648 個基點。

矽谷銀行轟然倒塌，引發市場恐慌情緒蔓延，導致市場開始重新權衡 Fed 的升息步調。目前，期貨市場不僅開始押注下周 Fed 不升息，甚至已經開始押注 Fed 今年年底前降息 2 碼（50 個基點）。

高盛集團經濟學家 Jan Hatzius 在周日表示，「鑒於銀行體系面臨的壓力，我們不再預期聯邦公開市場操作委員會（FOMC）在 3 月 22 日會議上升息」。

高盛原本預估 Fed 本月會把利率上調 25 個基點。上月 FOMC 把聯邦資金利率提高 25 個百分點，達到 4.5% 至 4.75% 區間，為 2007 年 10 月以來最高水準。

不過，高盛仍預期 Fed 在 5、6、7 月均會升息 1 碼，並預測這波升息周期的終點利率將達到 5.25% 至 5.5%。

為減緩市場恐慌，美國財政部、Fed、聯邦存款保險公司（FDIC）周日發布聯合聲明，宣布對矽谷銀行倒閉事件採取行動，周一起存戶可領取所有存款。

Fed 在周日傍晚宣布，為支持美國企業和家庭，將向符合條件的儲蓄機構提供額外資金，以確保銀行有能力滿足所有存戶需求。Fed 並說，此舉將增強銀行體系保護存款的能力，並確保貨幣信貸持續供給。

Fed 主席鮑爾、財政部長葉倫及 FDIC 主席 Martin Gruenberg 在聯合聲明中說：「今天我們採取果斷行動，透過強化公眾對我們銀行體系的信心，保護美國經濟。」

值得投資人留意的是，葉倫在同日表示，政府不會救助矽谷銀行。她說，在金融危機期間，雖然一些美國系統性大銀行獲政府救助，但之後政府推動的改革，意味著美國政府「不會再這麼做了」，將「專注於滿足存戶需求」。