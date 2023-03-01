從Lucid到Rivian 電動車新創公司面臨需求急降 供應鏈問題難解

美國電動車新創公司正面臨一個令人不安的趨勢，隨著潛在客戶尋求更便宜的選擇或完全延後購買，需求正在蒸發。

幾家公司的財報顯示，人們對其許多新產品的興趣減弱，這對那些正在努力應對高成本的企業來說是個壞兆頭。

豪華轎車製造商 Lucid (LCID-US)、皮卡和 SUV 製造商 Rivian (RIVN-US) 以及電動半掛卡車製造商 Nikola (NKLA-US) 都表示感受到經濟壓力，產業專家表示電動車龍頭特斯拉 (TSLA-US) 的降價以及傳統汽車製造商提供更便宜的電動車款式，削弱了對新創公司新車型的需求。

Fisker (FSR-US) 是個例外，它剛剛開始生產標價 37499 美元的 SUV。這是所有電動車中最便宜的價格，到目前為止只生產了 56 輛汽車的 Fisker 接獲不少訂單。

在最近宣布降價後，特斯拉 Model Y 零售價起價為 54990 美元；Rivian 的 R1S SUV 售價約為 78000 美元；Lucid 的 Air Pure 轎車售價約為 87400 美元。

英國投資平台 AJ Bell 財務分析主管休森 (Danni Hewson) 告訴《路透》，「電動車新創公司承受雙重打擊。」「一方面，競爭和升息，意味著錢不再那麼便宜了；另一方面，通貨膨脹讓消費者正在認真考慮現在做出的選擇。」

聯邦政府為美國製造的電動車提供高達 7500 美元的新激勵措施，提高了對該產業需求將激增的預期，但強制須在美國製造的條件降低了業界熱情。

特斯拉今年還大幅削減售價引發一場價格戰，但其領先產業的利潤率讓其財務不受影響。

相較之下，Lucid 財報顯示，截至 2 月 21 日，預訂量從 11 月 7 日的 34000 輛降至 28000 多輛，並補充說未來不會再透露相關數字。Nikola 表示，影響其電池驅動卡車需求的問題不會很快得到緩解。

Rivian 周二 (28 日) 預測 2023 年的產量遠低於分析師預期，理由是供應鏈持續短缺，導致股價在盤後交易下跌 8%。

Rivian CEO 史卡林吉 (R.J. Scaringe) 在周二的電話會議上表示，「當然，我們在宏觀上看到的以及我們在利率方面看到的，是整個產業的需求都在有效放緩。」

Rivian 沒有提供當前訂單數字，過去該公司每季都會更新。

自發布業績之後，Lucid 和 Nikola 的股價分別下跌約 9% 和 5%，而 Fisker 自報告訂單增加以來股價上漲了 31%。

Energy Impact Partners 合夥人、風險投資家伯維 (Cassie Bowe) 認為，隨著當前的市場情緒迫使電動車製造商今年降價並推出價格較低的車型，以及供應鏈的改善，需求將從明年開始回升。

負責監督對包括電動車充電公司在內的許多新創公司投資的伯維表示，她正在尋找電動車製造商的投資機會。

但由於生產困難和供應鏈中斷，這 4 家公司在過去一年已經流失總計 840 億美元的市值。

畢馬威汽車戰略諮詢合夥人拉克希曼 (Bala Lakshman) 表示：「從全球觀點來看，有點現實主義的聲音正在悄悄訴說，也許為電動車設定的目標不太現實，也無法實現。」