〈財報〉Rivian全年產量前景遜預期、召回逾1.2萬輛車 盤後重挫逾9%

電動車新創公司 Rivian(RIVN-US) 周二 (28 日) 公布上季財報好壞參半，揮之不去的供應鏈瓶頸，導致 Rivian 全年產量預測遜於預期，並同時宣布召回 1.27 萬輛汽車，消息拖累盤後股價重挫逾 9%。

Rivian 預估，2023 年全年產量將達 5 萬輛，雖然是去年的兩倍左右，仍低於華爾街幾位分析師預估的 6 萬多輛。

Rivian 周二收盤漲 4.61% 至每股 19.30 美元，遜於預期的產量目標，拖累盤後股價重挫 9.5%。

該公司於股東信解釋，供應鏈仍是限制生產的主要因素，上季的供應短缺導致公司必須承擔多日的生產損失，預估這種供應鏈挑戰將持續到今年，但與去年相比，可預測性會更好。

Rivian 預期公司將在 2023 年實現毛利。該公司 Q4 淨虧損自前年同期的 25 億美元收窄至 17 億美元。

Q4 財報關鍵數據 v.s. Refinitiv 共識預期

營收：6.63 億美元 v.s. 7.424 億美元

調整後每股虧損：1.73 美元 v.s. 1.94 美元

2022 年全年，Rivian 共生產 24,336 輛汽車，略低於 25,000 輛的目標，且交付量僅 20,332 輛。該公司正專注在提高 R1 貨卡和 SUV 產量的目標，以及為最大股東亞馬遜生產的電動貨車。

另外，截至去年底，Rivian 剩餘現金約 121 億美元，低於 Q3 底的 138 億美元，以及 Q2 的 155 億美元；Q4 資本支出為 2.94 億美元，遠低於前年同期的 4.55 億美元。

Rivian 表示，通膨一直是干擾其供應鏈的其中一項原因，公司將繼續採取措施，縮減工程、車輛設計以及商業成本，來實現提高產能和降低原料成本的目標。

執行長 RJ Scaringe 認為，Rivian 現今在整個供應鏈所處的位置，將有助於公司執行更積極的成本和定價措施。

財務長 Claire McDonough 說：「接下來幾季，不一定是線性路徑，但隨著我們開始壓低車輛的材料成本並引進技術，這些影響將從第一季開始浮現。」

公布財報之際，Rivian 以前座安全帶系統感應器故障為由，宣布召回旗下 1.2 萬多輛車，這是該公司 2021 年 11 月上市以來的第三度召回。不過，Rivian 預估只有不到 100 輛車需要更換零件。