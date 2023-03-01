〈財報〉Rivian全年產量前景遜預期、召回逾1.2萬輛車 盤後重挫逾9%

電動車新創公司 Rivian(RIVN-US) 周二 (28 日) 公布上季財報好壞參半，揮之不去的供應鏈瓶頸，導致 Rivian 全年產量預測遜於預期，並同時宣布召回 1.27 萬輛汽車，消息拖累盤後股價重挫逾 9%。
Rivian 預估，2023 年全年產量將達 5 萬輛，雖然是去年的兩倍左右，仍低於華爾街幾位分析師預估的 6 萬多輛。
Rivian 周二收盤漲 4.61% 至每股 19.30 美元，遜於預期的產量目標，拖累盤後股價重挫 9.5%。
該公司於股東信解釋，供應鏈仍是限制生產的主要因素，上季的供應短缺導致公司必須承擔多日的生產損失，預估這種供應鏈挑戰將持續到今年，但與去年相比，可預測性會更好。
Rivian 預期公司將在 2023 年實現毛利。該公司 Q4 淨虧損自前年同期的 25 億美元收窄至 17 億美元。
Q4 財報關鍵數據 v.s. Refinitiv 共識預期
- 營收：6.63 億美元 v.s. 7.424 億美元
- 調整後每股虧損：1.73 美元 v.s. 1.94 美元
2022 年全年，Rivian 共生產 24,336 輛汽車，略低於 25,000 輛的目標，且交付量僅 20,332 輛。該公司正專注在提高 R1 貨卡和 SUV 產量的目標，以及為最大股東亞馬遜生產的電動貨車。
另外，截至去年底，Rivian 剩餘現金約 121 億美元，低於 Q3 底的 138 億美元，以及 Q2 的 155 億美元；Q4 資本支出為 2.94 億美元，遠低於前年同期的 4.55 億美元。
Rivian 表示，通膨一直是干擾其供應鏈的其中一項原因，公司將繼續採取措施，縮減工程、車輛設計以及商業成本，來實現提高產能和降低原料成本的目標。
執行長 RJ Scaringe 認為，Rivian 現今在整個供應鏈所處的位置，將有助於公司執行更積極的成本和定價措施。
財務長 Claire McDonough 說：「接下來幾季，不一定是線性路徑，但隨著我們開始壓低車輛的材料成本並引進技術，這些影響將從第一季開始浮現。」
公布財報之際，Rivian 以前座安全帶系統感應器故障為由，宣布召回旗下 1.2 萬多輛車，這是該公司 2021 年 11 月上市以來的第三度召回。不過，Rivian 預估只有不到 100 輛車需要更換零件。