WSJ：習近平下周會普丁後 擬與澤倫斯基視訊對話

知情人士透露，中國國家主席習近平下周可能與俄羅斯總統普丁舉行會談，並計劃在中俄高峰會後，與烏克蘭總統澤倫斯基進行視訊對話，為烏克蘭戰爭爆發後，習近平首度與澤倫斯基舉行會談，顯示北京希望在結束這場戰爭方面發揮更大作用。

據《華爾街日報》報導，消息人士表示，習近平正在考慮走訪俄國時，也訪問其他歐洲國家。知情人士原本透露，習近平可能在 4 月或 5 月初造訪俄國，屆時俄國將慶祝在第二次世界大戰中戰勝納粹德國。

如果習近平與澤倫斯基直接對話，象徵中國政府在俄烏促和方面邁出一大步，目前歐洲國家仍懷疑北京提出的和平方案。在烏克蘭戰爭滿一周年時，中國政府宣布政治解決烏克蘭危機的立場，主張啟動和談是化解這場危機的唯一可行出路，反對動用核武，並呼籲停止單邊制裁。

若習近平與澤倫斯基對話，中國政府也能強化自身全球勢力調停者地位。上周中國居中斡旋，已經成功促成沙烏地阿拉伯與伊朗復交。

中國政府外交動作不斷，顯示習近平堅信，中國可以提供一個國際關係替代模式，即依靠商業關係影響他國決策，而非靠軍事力量。

北京增強外交影響力，也有助於增加中國對抗美國的籌碼。習近平上周罕見直接痛批美國打壓中國，直言過去幾年中國的外部環境急劇變化，「不確定難預料因素顯著增多，尤其是以美國為首的西方國家對我實施了全方位的遏制、圍堵、打壓，給我國發展帶來前所未有的嚴峻挑戰」。