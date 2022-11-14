〈拜習會〉習近平：中美關係不應是你興我衰的零和博弈

拜習會在歷時 3 小時會談後落幕，根據中國媒體央視新聞周一（14 日）報導，中國國家主席習近平表示，中美關係不應該是你輸我贏、你興我衰的零和博弈，中美各自取得成功對彼此是機遇而非挑戰。而台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係第一條不可逾越的紅線。

習近平表示高度重視拜登有關「四不一無意」的表態，稱中國從來不尋求改變現有國際秩序，不干涉美國內政，無意挑戰和取代美國，雙方應該堅持相互尊重、和平共處、合作共贏，共同確保中美關係沿著正確航向前行，不偏航、不失速，更不能相撞。

台灣問題方面，習近平強調台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係第一條不可逾越的紅線。他希望看到並始終致力於保持台海的和平穩定，但「台獨」同台海和平穩定水火不容。

習近平希望美方言行一致，恪守一個中國政策和中美三個聯合公報，而拜登多次講過不支援「台獨」，無意將台灣作為謀求對華競爭優勢或遏制中國的工具，希望美方將拜登的承諾落到實處。

習近平提到，美國搞的是資本主義，中國搞的是社會主義，雙方走的是不同的路，這種不同不是今天才有的，今後還會繼續存在。不過打貿易戰、科技戰，人為「築牆設壘」，強推「脫鉤斷鏈」，完全違反市場經濟原則，破壞國際貿易規則，只會損人不利己，反對把經貿科技交流政治化、武器化。

至於拜登方面，根據央視新聞報導，拜登願重申一個穩定和發展的中國符合美國和世界的利益。美國尊重中國的體制，不尋求改變中國體制，不尋求新冷戰，不尋求通過強化盟友關係反對中國，不支持「台灣獨立」，也不支援「兩個中國」、「一中一台」，無意同中國發生衝突。美方也無意尋求同中國「脫鉤」，無意阻撓中國經濟發展，無意圍堵中國。

拜登表示，美中關係如何發展，對未來世界走向至關重要，兩國應避免和防止由於誤解誤判或激烈競爭演變成對抗甚至衝突。

拜登也說美方認同應確立指導美中關係的原則，可由雙方團隊在已有的共識基礎上繼續談下去，爭取儘早達成一致。美國政府奉行一個中國政策，不尋求利用台灣問題作為工具遏制中國，希望看到台海和平穩定。

值得注意的是，兩國元首同意，雙方外交團隊保持戰略溝通，開展經常性磋商。同意兩國財金團隊就宏觀經濟政策、經貿等問題開展對話協調。雙方就開展兩國公共衛生、農業和糧食安全對話合作達成一致。

俄烏衝突方面，習近平指出，中方高度關切當前烏克蘭局勢，稱中方始終站在和平的一邊，將繼續勸和促談，支援並期待俄烏雙方恢復和談，同時希望美國、北約、歐盟同俄羅斯開展全面對話。