〈拜習會〉WSJ：美中關係步入管理「激烈競爭」階段

華爾街日報報導，在美中兩國意見分歧日益擴大之際，「拜習會」有助於建立新「護欄」，象徵美中關係步入管理「激烈競爭」階段。

美國眾院議長裴洛西訪台數周後，美國總統拜登的幕僚低調與一名中國高階外交官展開祕密會談。此前北京基本上已切斷兩國溝通管道。

華爾街日報報導，美國官員說，在隨後幾周裡，美中官員頻繁進行視訊通話，為拜登入主白宮以來美中領導人首度面對面會談奠定基礎。

美中官員表示，談判一直持續到兩國領導人會晤當天，美方高階官員與中方官員在印尼峇里島一家飯店開會，一直開到當地時間周一（14 日）凌晨 3 時。

拜登與中國領導人習近平的會談持續三個多小時，討論內容包括台灣問題、烏克蘭戰爭，以及如何確保美中兩國競爭不會爆發公開衝突。

中國官員說，習近平堅定捍衛中共，在談到台灣時特別激動，詳述了台灣的歷史。一位美國官員表示，雖然習近平未明確表態，但拜登和幕僚認為，中國沒有立即犯台的計畫。

最終，這次會晤在很大程度上實現雙方的目標，恢復美中對話，這也象徵美中關係邁向新階段，側重於管理兩國激烈競爭，避免衝突，並尋找共同點。這與往屆政府的做法不同，以前美方更注重達成經濟協議、尋找新商機或擴大合作。

在這個階段，美中官員說，北京和華府必須想辦法共存，並避免或至少延後衝突。

美中兩國曾在全球化框架下合作，但如今美中在政治、貿易、科技等領域的角力越來越多。華府許多立法者和專家堅信，中國給美國利益帶來嚴重威脅。與此同時，習近平常言「東升西降」，表明中國注定要奪回大國應有地位。