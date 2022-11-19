拜習會後首場美中高階官員面談 戴琪APEC會晤王文濤

美國貿易代表戴琪週五 (18 日) 與中國商務部長王文濤在亞太經濟合作會議 (APEC) 部長會議場邊展開雙邊會晤，這是拜習會後，美中高階官員首度面對面會談。

美中貿易談判在 APEC 期間恢復，美國貿易代表署 (USTR) 週五發布的會議摘要指出，戴琪會晤王文濤時分享美國對 APEC 的願景，同時討論美中雙邊貿易問題，強調兩國維繫開放溝通管道的重要性。

美中經貿高層皆強調，兩國維繫開放溝通管道的重要性 (圖片：AFP)

中國商務部會後發布聲明指出，美中元首峇里島會議之後，雙方對共同關心的美中經貿問題和多邊、區域經貿問題，進行坦誠、專業、建設性的交流，雙方同意持續保持溝通。

本次會談是戴琪自 2021 年上任以來首次與中國高層級官員進行面對面會談，也標誌全球兩大經濟體之間的高層經貿談判重啟。

雖然兩國關係解凍，但外媒引述消息人士指出，在雙邊貿易方面，戴琪強調美方持續關注中國非市場經濟作法帶來的挑戰，這與拜登會晤習近平時的言論雷同，雙方沒有討論推動雙邊貿易或解決問題的新舉措。

美中 2020 年初達成第一階段貿易協議，但隨後爆發新冠肺炎大流行，數據證實，中國遠遠沒有履行他們在第一階段協議中做出的採購承諾。另一方面，中方多次表態希望美方可以取消川普時期對中國進口產品加徵的關稅，拜登政府遲遲未有行動，也讓美中經貿談判停擺。

美中元首在二十國集團 (G20) 領袖峰會開始前舉行實體會談 (圖片：AFP)

而美國眾議院議長裴洛西 8 月訪台令美中緊張局勢大幅升級，拜登在今年 10 月初對中國祭出「升級版」的半導體出口管制禁令，幾近全面性封殺中國半導體發展，讓雙方科技戰持續升級。

隨著美中元首在二十國集團 (G20) 峰會前舉行實體會談，雙方承諾負責任地處理彼此的關係和競爭，同時維持溝通，美中關係才開始走出谷底。