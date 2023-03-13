〈美股早盤〉恐慌情緒蔓延 銀行股大跌 標普500跌約1%

儘管升息預期降溫，但投資者仍擔心矽谷銀行倒閉風險蔓延，轉向搶購相對安全的資產，美股週一 (13 日) 銀行股承壓，道瓊指數跌 0.7%，標普 500 指數跌近 1%，那斯達克指數跌 0.7%，費半指數跌 1.29%。

美國財政部、聯準會 (Fed)、聯邦存款保險公司 (FDIC) 週日 (12 日) 發布聯合聲明，宣布對矽谷銀行倒閉事件採取行動，週一起存戶可領取所有存款。Fed 說，此舉將增強銀行體系保護存款的能力，並確保貨幣信貸持續供給。

交易員現在認為聯準會在下週的會議上升息的機率只剩下 63%。 高盛集團經濟學家表示，他們預計在矽谷銀行倒閉後，聯準會本週將暫停升息。原本，上週鮑爾在國會聽證會講話後，市場預期升息可能多達 50 個基點。

由於投資者對升息的押注改變，美股股指期貨週一多數時間上漲，但隨著銀行股恢復下跌，股市上漲態勢消失。

投資者轉向安全資產，搶購政府債券和黃金，兩年期美債殖利率大跌 39 個基點至 4.20%，創下自 1987 年 10 月黑色星期一以來的最大三日跌幅。

截至台北時間週一 21 時許：

道瓊指數下跌 215.34 點或 0.67%，暫報 31694.3 點

那斯達克下跌 82.50 點或 0.74%，暫報 11056.39 點

標普 500 下跌 37.73 點或 0.98%，暫報 3823.86 點

費半下跌 37.75 點或 1.29%，暫報 2886.18 點

台積電 ADR 下跌 0.31% 至每股 86.98 美元

十年期美債殖利率下跌 19 個基點，至 3.51%

紐約輕原油下跌 5.1%， 至每桶 72.75 美元

布蘭特原油下跌 4.94 %，至每桶 78.69 美元

黃金上漲 1.5%，至每盎司 1895.30 美元

美元指數下跌 0.4%，至 104.15

焦點個股：

First Republic Bank (FRC-US) 下跌 65.14%，至 28.50 美元

Fed 制訂了一項全新的銀行定期融資計畫，將向銀行提供最多一年的貸款，以換取美國國債等高質量抵押品。同時還放寬了貼現窗口的條件。

First Republic Bank 週日表示，它已自 Fed 和摩根大通 (JPM-US) 獲得 700 億美元的額外流動性。該銀行表示，這是在可從最新的 Fed 機制獲得任何資金之前。

創始人赫伯特 (Jim Herbert) 和 CEO 羅夫勒 (Mike Roffler) 發表聲明表示，「First Republic 的資本和流動性狀況非常強勁，其資本仍遠高於資本充足銀行的監管門檻。」

蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.21%，至 148.81 美元

蘋果股東大會上週五 (10 日) 結束，除了重新選舉董事會成員，也批准了包含庫克 (Tim Cook) 在內主要高管的薪酬計畫。與 2022 年的 9900 萬美元年薪相比，庫克今年 4900 萬美元的薪酬縮水了約 40%。

公司反對的、來自外部投資者的五項措施，均因票數不夠未獲通過。蘋果提出的四項措施，都在大會獲得了批准，著名記者 Mark Gurman 表示，蘋果公司堪稱「大獲全勝」。此前美國國家法律和政策中心 (NLPC) 曾呼籲，將戈爾 (Al Gore) 和庫克踢出蘋果董事會，但這一提議幾乎沒有獲得支持。

Meta (META-US) 下跌 2.15%，至 175.65 美元

Facebook 母公司 Meta Platforms (META-US) 週六 (11 日) 表示，如果加拿大政府擬議的《線上新聞法》(Online News Act, Bill C-18) 以目前的條款獲得通過，加拿大人將無法在 Facebook 及 Instagram 上獲取新聞內容。

加拿大政府在去年 4 月提出《線上新聞法》，要求 Meta 和 Alphabet 旗下谷歌 (GOOGL-US) 等大型數位平台針對發布的新聞內容，當地新聞業者進行補償。

Meta 發言人說：「強制我們為沒有發布的連結或內容付費的法規，既不可持續也不可行，這也並不是絕大多數人使用我們平台的原因。」

每日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

State Street Global Markets 多資產策略師 Marija Veitmane 表示，儘管監管機構介入，但市場可能仍會非常謹慎。矽谷銀行的倒閉，讓聯準會將重點放在金融穩定上。聯準會當前面臨兩難，一方面要壓制高通膨，另一方面要保護金融體系不會崩潰。

Pepper International 分析師 Carol Pepper 認為，從聯準會的角度來說，還有更多的危險要防範，因此需要一段時間觀察。他表示，這可能讓聯準會選擇暫停升息，因為他們的首要任務還是金融穩定。