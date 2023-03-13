矽谷銀行倒閉 星展預期聯準會可能放緩升息幅度

美國矽谷銀行 (SVB) 倒閉事件不僅震撼金融市場，也可能讓聯準會放緩升息幅度，星展集團認為，在經濟數據放緩與矽谷銀行倒閉事件，將使聯準會升息幅度預期從原本的 50 個基點 (2 碼) 降至 25 個基點 (1 碼)。

聯準會主席鮑爾日前暗示繼續升息，讓市場對於聯準會 3 月可能再升 2 碼的預期心理升溫，但星展集團認為，就在矽谷銀行爆發倒閉事件後，其影響程度已超出銀行業的穩定性。

星展集團指出，過去一年全球利率急劇上揚，而根據歷史經驗顯示，持續升息將使全球經濟和某些市場造成壓力，但去 (2022) 年美國聯準會 (Fed) 的升息意外地被全球市場吸收，使得部份新興經濟體在債務可持續性面臨壓力，但所幸這些新興經濟體規模還不足以撼動全球市場。

星展集團認為，從 2008 年金融海嘯後，美國及全球金融體系有足夠的能力應對 SVB 事件引發損失或擴散效應，而全球監管機構和金融機構也擁有廣泛的干預工具，以防止發生系統性風險。

美國官方週日宣布，一項名為銀行定期融資計劃 (Bank Term Funding Program，BTFP) 的新工具將向「以美國公債、機構債務、抵押貸款支持證券和其他合格資產」作為抵押品的貸方提供最長一年期的貸款，這些按面值計價的資產應該可以消除機構拋售資產的需要，減輕其系統性壓力。

星展集團表示，SVB 事件顯示，隨著利率上揚，投資組合的存續期間風險很容易使金融機構陷入困境，過去一年，長天期債券下跌超過 15%，短期債務再融資成本也增加了超過 400 個基點。

星展集團指出，升息不只對銀行產生風險，對相關行業也有負面影響，以不動產業來說，其高槓桿運作特性，可能導致部份抵押貸款證券 (MBS) 也存在風險呢，一旦房價進一步下滑，可能使得部份銀行和非銀行的金融機構帶來壓力，並拖累不動產業的活動和就業。



