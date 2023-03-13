因擔心矽谷銀行倒閉危機蔓延 歐洲銀行股重挫 歐股普遍下跌

歐洲股市周一 (13 日) 開盤後暴跌，因擔心投資人擔心美國矽谷銀行 (SVB) 倒閉的潛在蔓延風險，導致銀行股領跌。

至台北時間下午 17:15，德國 DAX 指數下跌 2.2%，法國 CAC 40 指數下跌 1.9%，英國富時 100 指數下跌 1.7%。

矽谷銀行上周倒閉後，美國當局於周日火速承諾，會保護存戶資金安全，並且新設立一個比一般條件更優惠的「面向銀行的貸款計畫 (BTFP)」，以遏制對金融系統健康狀況的恐慌。

這幫助美國股指期貨周一走高，但歐洲的基調卻沒有那麼樂觀，人們依然憂心，儘管救助短期可能發生效果，但難保其他銀行不會出現類似危機。

歐洲一些最大銀行的股價大幅下跌，德國商業銀行下跌 7.8%，桑坦德銀行下跌 4.6%，UniCredit 跌 4.4%。

匯豐銀行股價下跌 3.2%，他們宣布僅以 1 英鎊的價格，收購美國矽谷銀行的英國分行，這讓可能因此面臨破產危機的英國科技公司鬆了一口氣。

投資人目前思考的方向是，美國聯準會可能因擔心對金融體系的衝擊，而在本月暫停升息，但與此同時，歐洲仍需面對高通膨的打擊，市場普遍預計，將於周四召開會議的歐洲央行將再次升息 50 個基點。

在歐洲開盤當下，美元指數跌至近兩周低點，美國原油期貨價格下跌 0.8%，至每桶 76.08 美元，而布蘭特原油合約下跌 0.7% 至 82.19 美元。

此外，黃金期貨上漲 1.2% 至 1889.90 美元 / 盎司，而歐元兌美元上漲 0.3% 至 1.0677。