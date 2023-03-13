滙豐：以1英鎊價格收購矽谷銀行英國分行 存款安全

據《BBC》報導，匯豐銀行 (HSBC) 已經同意收購已倒閉的美國矽谷銀行 (SVB) 的英國分支機構，這讓可能因此面臨破產危機的英國科技公司鬆了一口氣。

英國財政部、英國央行、和英國的銀行業監管機構在周末謀劃了這項交易，財政部指出，與匯豐銀行的交易不涉及納稅人的錢，英國央行表示存款是安全的。

「英國央行和財政部可以確認，所有儲戶在矽谷銀行英國有限公司的資金都是安全的，」英國央行周一在聲明中表示。「矽谷銀行英國的業務將繼續由該行正常經營。所有服務將繼續正常運行，客戶不會感到任何變化。」

匯豐銀行表示，收購矽谷銀行英國分行的價格是 1 英鎊。匯豐 CEO Noel Quinn 在聲明指出，此次收購對於滙豐在英國業務具有極好的戰略意義。

滙豐表示，截至 3 月 10 日，矽谷銀行英國分行的貸款大約為 55 億英鎊，存款大約有 67 億英鎊。

專注於向科技公司提供貸款的矽谷銀行，上周五被美國監管機構關閉，這是自 2008 年以來，美國銀行最大的倒閉事件。

它的倒閉給整個科技行業帶來了衝擊，因為它可能對企業產生影響，一些公司表示，如果存款得不到保障，他們可能會破產。

匯豐銀行 Quinn 強調，矽谷銀行的英國客戶將能夠像往常一樣，在存款安全的情況下進行銀行業務。

英國央行表示，沒有其他英國銀行受到矽谷銀行倒閉的「實質性影響」，並表示更廣泛的銀行體系仍然「安全、穩健且資本充足」。