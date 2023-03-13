鉅亨美股雷達：美股進入夏令時間 美當局為SVB設立救市方案

美股重要看點：

美股進入夏令時間。本週市場關注美國消費者物價指數 (CPI)、生產者物價指數 (PPI) 等數據。美國 10 年期公債殖利率來到 3.556%。美股期貨週一 (13 日) 上升，道瓊期貨漲 0.22%，標普 500 期貨漲 0.56%，那斯達克 100 期貨漲 1.08%。

美國已經從 3 月 12 日星期日凌晨 2 點開始夏令時間，意味著本周一 (13 日) 美股開盤，為台北時間周一晚間 21:30，收盤為周二凌晨 04:00，較過去半年提早 1 小時。

隨著最新 CPI 報告即將在本周二 (14 日) 出爐，投資人關注 2 月通膨數據是否進一步證明物價壓力已觸頂。投資人還將關注周三 (15 日) 的零售銷售與周四的房市數據。

矽谷銀行 (SVB) 上周爆發擠兌且籌資失利，在上周五遭到美國監管機構接管，這起 2008 年金融危機以來最大銀行倒閉案，恐繼續影響美股走勢。

美國財政部、聯準會 (Fed)、聯邦存款保險公司 (FDIC) 周日 (12 日) 發布聯合聲明，宣布對矽谷銀行倒閉事件採取行動，周一起存戶可領取所有存款。

Fed 宣布，為支持美國企業和家庭，將向符合條件的儲蓄機構提供額外資金，以確保銀行有能力滿足所有存戶需求。Fed 並說，此舉將增強銀行體系保護存款的能力，並確保貨幣信貸持續供給。

值得投資人留意的是，葉倫在同日表示，政府不會救助矽谷銀行。她說，在金融危機期間，雖然一些美國系統性大銀行獲政府救助，但之後政府推動的改革，意味著美國政府「不會再這麼做了」，將「專注於滿足存戶需求」。

Pershing Square 創辦人艾克曼 (Bill Ackman) 表示，儘管美國當局在矽谷銀行倒閉後干預，提振了人們對銀行體系的信心，但更多的銀行未來可能會倒閉。

高盛分析師週日則是表示，有鑑於銀行業近期遭遇的壓力，他們認為 Fed 在 3 月 22 日利率決策會議上將暫停升息。此外，他們預計美國監管機構採取的措施，將為面臨存款外流的銀行提供大量流動性，並提振存戶信心，因此，高盛維持 5 月、6 月和 7 月各升息 1 碼的預期不變。該銀行目前預計終端利率為 5.25%-5.5%。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 2 月諮商會就業趨勢指數，前值 118.7

重要個股動態：

1. Meta Platforms (META-US)

Facebook 母公司 Meta Platforms (META-US) 週六 (11 日) 表示，如果加拿大政府擬議的《線上新聞法》(Online News Act, Bill C-18) 以目前的條款獲得通過，加拿大人將無法在 Facebook 及 Instagram 上獲取新聞內容。

Meta 發言人說：「強制我們為沒有發布的連結或內容付費的法規，既不可持續也不可行，這也並不是絕大多數人使用我們平台的原因。」