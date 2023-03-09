投資圈大咖羅傑斯：短時間內全球經濟不會陷入衰退

投資圈大咖羅傑斯（Jim Rogers）表示，短時間內全球經濟不會陷入衰退，而中國經濟加速復甦與政府擴大對外開放，有助於提振全球經濟成長和信心。

羅傑斯近日在新加坡接受《第一財經》視訊專訪時說，現在新冠肺炎疫情的影響仍未完全消散，但情況正在好轉，各國政府持續重啟經濟，通膨壓力緩步減弱。他認為在一定時期內，特別是伴隨中國重啟經濟，全球經濟形勢將有所好轉。

不過，羅傑斯也說，短期內全球經濟不會陷入衰退，可能在今年稍晚或明年遁入衰退。

針對美國經濟形勢的問題，羅傑斯表示，美國經濟存在「軟著陸」的可能性，聯準會和美國政府都預測此一經濟路徑，但他也坦言，在他有生之年，從未見過任何央行或政府成功實現經濟「軟著陸」。

雖然美國通膨逐漸減緩，但羅傑斯仍說：「如同市場走勢，經濟數據起起伏伏實屬正常。抗通膨之路道阻且長，通膨困擾仍將持續，利率也需要進一步升高。」

他在提及中國時表示，中國政府進一步調整疫情防控政策，對全球經濟注入強心針。作為全球主要製造業重鎮和總人口超過 14 億的超大規模消費市場，中國經濟復甦將提振全球需求，緩解供應鏈緊張。

他說：「19 世紀是英國的世紀，20 世紀是美國的世紀，在我看來，21 世紀是中國的世紀。中國持續積極擴大對外開放，有 14 億人口規模，債務水準遠低於美國、日本、英國等國家，中國人聰明、努力、有進取心，且勤儉持家……」

在中國資產布局方面，羅傑斯表示，中文有一個名詞是「危機」，而風險與機會並存，當一個行業陷入危機時，投資機遇也悄然來臨。中國航空、旅遊、餐飲、農業等都是他關注的產業。