盤中速報 - 瀧澤科(6609)股價殺至跌停，跌停價38.3元，成交834張

瀧澤科(6609-TW)13日09:19下跌4.25元，股價跌停報38.3元，委賣4張，成交834張。

主要業務為CNC工具機之製造及銷售。PCB鑽孔機之製造及銷售。所屬產業為電機機械，相關電機機械股價指數近5日下跌0.08%。

瀧澤科(6609-TW)近5日股價下跌3.08%，櫃買指數下跌0.62%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+295 張
  • 外資買賣超：+301 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-6 張
  • 融資增減：-52 張
  • 融券增減：-1 張

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