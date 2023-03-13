盤中速報 - 瀧澤科(6609)股價急跌至39.55元，跌幅達7.05%

瀧澤科(6609-TW)13日09:05股價下跌3元，報39.55元，跌幅7.05%，成交313張。
瀧澤科(6609-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為CNC工具機之製造及銷售。PCB鑽孔機之製造及銷售。
近5日股價下跌3.08%，櫃買指數下跌0.62%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+295 張
- 外資買賣超：+301 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-6 張
- 融資增減：-52 張
- 融券增減：-1 張
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