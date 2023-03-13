盤中速報 - 立隆電(2472)急跌-2.35%報66.4元，成交539張

立隆電(2472-TW)近5分K跌速2.35%，13日09:11報66.4元，成交539張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
立隆電(2472-TW)近5日股價上漲6.8%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數下跌0.71%。台灣加權指數下跌0.53%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2,157 張
- 外資買賣超：+975 張
- 投信買賣超：+1,144 張
- 自營商買賣超：+38 張
- 融資增減：+328 張
- 融券增減：+9 張
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投組標的成分
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