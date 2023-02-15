盤中速報 - 立隆電(2472)急拉2.3%報62.2元，成交462張

立隆電(2472-TW)近5分K漲速2.3%，15日09:09報62.2元，成交462張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

立隆電(2472-TW)近5日股價上漲1.84%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數下跌0.25%。台灣加權指數上漲1.65%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+368 張
  • 外資買賣超：+374 張
  • 投信買賣超：+3 張
  • 自營商買賣超：-9 張
  • 融資增減：+187 張
  • 融券增減：+2 張

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