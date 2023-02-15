盤中速報 - 立隆電(2472)急拉2.3%報62.2元，成交462張

立隆電(2472-TW)近5分K漲速2.3%，15日09:09報62.2元，成交462張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
立隆電(2472-TW)近5日股價上漲1.84%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數下跌0.25%。台灣加權指數上漲1.65%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+368 張
- 外資買賣超：+374 張
- 投信買賣超：+3 張
- 自營商買賣超：-9 張
- 融資增減：+187 張
- 融券增減：+2 張
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AI優化後報酬率
+36.12%
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原投組報酬率
+28.23%
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投組標的成分
40%
2732
20%
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20%
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