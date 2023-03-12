〈台股風向球〉內外資各有盤算 利率決策前 多頭剩零星火種

台股上周下跌 82 點，終結周線連 2 紅，不僅外資閃人，內資也對漲多的高位階股結帳，由於 22 日美國 FOMC 將公布升息和終端利率結果，緊接著中央銀行 23 日也將召開理監事會議，雙率政策受到關注，預料本周大盤內外資進場意願平平，觀望氣氛濃厚，尤其小心漲多股恐續弱，不過，投信緩步進場的個股有望成為第二季的強指標。

外資上周賣超 368 億元，不僅是連 5 周賣超，更創去年 10 月下旬來單周最大賣超，其中，外資主要賣超前 10 大標的有面板雙虎、航空雙雄，以及華邦電、中信金、新光金、開發金和第一金等；若以金額來看，則是台積電遭提款近 69 億元最多，聯發科遭提款 43.2 億元，元太 32 億元，華邦電、長榮航均超過 16 億元。

投信方面，雖持續買超 94.4 億元，創去年 8 月下旬以來單周新高，但已逐漸見到換股操作，主要賣超中鴻、技嘉、友達、裕隆、榮成、華夏、元太、永豐金、雲品和景碩等，但買超群創、仁寶、中鋼、東元、開發金、英業達、光寶科、華新、緯創和元大金等。

法人指出，隨著上周五美股續弱，且接下來市場觀望聯準會動態，而台股大盤已跌破月線支撐，未來一周先靠個股的財報利多來維繫零星多頭火種，行情短線難再如同日前的百花齊放。

永豐投顧表示，從技術面來看，加權指數和櫃買指數在周 KD 和日 KD 型態上，雙雙出現高檔過熱跡象，預期美股觀望，台股中短期進入休息盤整以待。

本周台股的重頭戲有 3 月 15 日鴻海舉辦法說，若去年獲利和配發股息符合預期，則鴻海具備低 PE、高殖利率題材，可望成撐住盤面要角，而台積電、大立光集中於 3 月 16 日除息，能否順利完成填息，也成為後市除息行情的重要指標。