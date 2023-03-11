〈美股盤後〉矽谷銀行倒閉 銀行股續崩 道瓊創去年6月來最慘一周

美國 2 月非農數據持續火熱，聯準會鷹派升息回歸機率升，矽谷銀行遭美國監管機構關閉，恐慌指數 VIX 一度飆高至 29，資金湧向債券避險，銀行股續崩，美股主指週五 (10 日) 震盪收黑。

道瓊指數下滑逾 350 點，標準普爾 500 指數收低 1.45%，那斯達克綜合指數和費城半導體指數瀉逾 1.7%。

美股本週成績慘烈，道指週跌 4.44%，創 6 月以來最差單週表現，標普週線下挫 4.55%，那指週跌幅高達 4.71%。

數據方面，美國勞工部週四公布，美國 2 月非農就業人口增加 31.1 萬人，較上月回落，但仍超出 20.5 萬人的預期。美國 2 月失業率 3.6%，高於預期和前值的 3.40%。

2 月份的就業增長主要由休閒和酒店業、零售業、政府和醫療保健行業的增長帶動。然而，資訊、運輸和倉儲業的就業人數有所下降。

政經方面，加州金融保護與創新部 (DFPI) 週五迅速採取行動，關閉深陷流動性危機的矽谷銀行 (Silicon Valley Bank)，並已指定由聯邦存款保險公司 (FDIC) 負責接管，這是 2008 年金融危機來最大銀行倒閉案，拖累全球銀行業市值蒸發數十億美元。

FDIC 表示，為了保護受保存款人，所有受保存款都將立即轉移到聖克拉拉存款保險國家銀行 (DINB)。

外界擔憂矽谷銀行恐成為醞釀下一個金融危機的第一塊多米諾骨牌，多家銀行股價恐相繼倒下。美國財政部長葉倫週五企圖安撫市場，稱已召集各監管機構共同協商矽谷銀行的問題，她對銀行業監管者有充足的信心，研判美國銀行系統仍然充滿韌性。

此外，美國致力於擴大對中國出口晶片技術的新限制。外媒引述消息人士指出，拜登政府已向應材等美企公布這項計畫，預計最早會在下個月宣布新的限制措施。

西方各國持續擴大對俄羅斯經濟制裁，加拿大政府週五宣布禁止進口所有俄鋁和俄鋼產品，目標是減少莫斯科為其侵略烏克蘭的戰爭資金。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 6.76 億例，死亡數突破 688 萬例。

週五 (10 日) 美股四大指數表現：

標普 11 個板塊一片血染，房地產、材料、工業和金融領跌。 (圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王集體跳水。蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.39%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.83%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.48%；Meta (META-US) 下跌 1.20%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.65%。

道瓊成分股逾半收黑，開拓重工 (CAT-US) 大跌 5.79%；高盛 (GS-US) 下跌 4.22%；美國運通 (AXP-US) 下跌 3.73%；英特爾 (INTC-US) 上漲 2.95%；摩根大通 (JPM-US) 上漲 2.54%。

費半成分股血染一片。NVIDIA (NVDA-US) 下跌 2.01%；AMD (AMD-US) 下跌 1.62%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 2.26%；德儀 (TXN-US) 下跌 1.04%；高通 (QCOM-US) 下跌 1.73%；美光 (MU-US) 下跌 1.21%。

台股 ADR 跌跌不休。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.83%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.37%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 0.60%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.13%。

企業新聞

SVB Financial (SIVB-US) 週五停牌。SPDR 標普地區性銀行 ETF(KRE) 跳水 4.39%。其他銀行和矽谷銀行客戶也遭遇拋售潮。

繼矽谷銀行爆雷後，第一共和銀行 (FRC-US) 也傳出可能面臨流動性壓力，其盤中股價一度腰斬，收盤暴跌 14.79% 至每股 81.76 美元。第一共和銀行週五盤中公告澄清，公司流動性狀況仍然非常強勁，存款基礎雄厚，非常多元化。

串流媒體設備和平台公司 Roku (ROKU-US) 走低 0.88%，盤後其股價挫逾 4%，Roku 公告公司有 26% 的現金和等價物存放於矽谷銀行，多數存款並無擔保，不清楚可否拿回。目前公司現金流可滿足未來至少 12 個月的需求。

SVB Financial 將被標準普爾 500 指數剔除，醫療器械公司 Insulet (PODD-US) 為之取代，Insulet 週五收黑 0.97% ，盤後其股價大漲近 6%。

蘋果 (AAPL-US) 下滑 1.39% 至每股 148.50 美元。蘋果召開線上股東大會，股東重新選舉整個董事會，批准執行長庫克 2023 年減薪 5000 萬美元。庫克在股東大會上重申蘋果在印度開設首家旗艦店的計畫、宣布蘋果將增發股息和吹捧 iPhone 超強「電影模式」如將好萊塢劇組放口袋。

另外，天風國際證券分析師郭明錤週五預測，蘋果可能將在明年上半年推出配備約 7 吋面板的全新設計 HomePod，天馬有望成獨家面板供應商。

經濟數據

美國 2 月非農新增就業報 31.1 萬人，預期 20.5 萬人，修正後前值 50.4 萬人

美國 2 月失業率報 3.6%，預期 3.4%，前值 3.4%

美國 2 月平均每周工時報 34.5 小時，預期 34.6 小時，修正後前值 34.6 小時

美國 2 月平均每小時薪資年增率報 4.6%，預期 4.7%，前值 4.4%

美國 2 月平均每小時薪資月增率報 0.2%，預期 0.3%，前值 0.3%

美國 2 月勞動參與率報 62.5%，前值 62.4%

華爾街分析

Defiance ETF 執行長兼投資長 Sylvia Jablonski 指出：「這是自 2008 年以來最大的銀行倒閉，這不可避免地會驚嚇市場，這次事件也加劇投資人對此危機是否會蔓延到 SVB 以外的擔憂。這是一種博弈遊戲，交易員和短期投資人不想在週五做多。」

Oanda 高級市場分析師 Edward Moya 表示：「週五非農就業和薪資成長數據顯示，聯準會先前的升息已產生預期的經濟降溫效果，加上矽谷銀行倒閉，預測 3 月會議上重回 2 碼升息幅度的可能性不大。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主