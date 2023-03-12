台積電除息、金控超級法說、張忠謀談話 本周大事預告

台積電、大立光皆在周四進行除息，在近期美股與外在環境波動下，除息走勢將牽動台股走向，本周包括富邦金等三家金控將陸續召開法說會，預期除今年投資策略外，股利政策將是會中焦點，另外，台積電創辦人張忠謀預計周四出席論壇，並與《晶片戰爭》作者對談，以下為本周大事預告：

台積電、大立光雙雙除息 牽動台股走勢

台積電預計周四除息 2.75 元，自 2019 年更改為每季配息後，在當日填息的機率也增加，依過去 14 次經驗統計，當日成功填息的機率高達 7 成，至於大立光則因一次除息 46 元，加上近期手機市況仍未有明顯起色，預期當日填息難度較高。

金控超級法說會接棒 聚焦股利政策

繼玉山金、中信金陸續召開法說會後，新一波超級法說會本週接棒登場，14 日有台新金 (2887-TW)、新光金 (2888-TW)，16 日則有富邦金 (2881-TW)；法人預期將聚焦股利政策、壽險股債投資策略與後升息時代的營運展望等三大議題。

日前金管會拍板各金控可研議以資本公積及法定盈餘公積配發現金股息，原本有配息疑慮的新光金是否會動用「老本」配息、台新金是否加發股息發放率備受矚目，而富邦金原本就有多的未分配盈餘，但今年獲利衰退，在保留現金以運籌帷幄與滿足股東期待之間的平衡將是市場關注重點。

半導體世紀對談 16 日登場 張忠謀現身對談

自美中貿易戰後，「半導體」成為全球政治角力的戰略性物資，台灣身處供應鏈中心，唯有了解晶片發展與牽涉其中的國家、企業與人物，才能真正看懂強權角力之間的盤算與布局，本周四將由《晶片戰爭》作者 Chris Miller、台積電創辦人張忠謀，兩人針對各議題深入對談。