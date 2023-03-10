聯準會鷹爪抓傷台股 官股券商3天斥資百億元穩盤 護盤標的曝光

聯準會鷹氣瀰漫，拖累台股重挫逾 244 點失守月線，官股券商今 (10) 日斥資約 70 億元，買超金額創今 (2023) 年以來單日之冠，統計近 3 天官股已斥資百億元進場穩盤。

聯準會主席鮑爾暗示將繼續升息嚇壞股市，台股周線翻黑，在鷹派勢力抬頭壓力下，外資今天倒貨 215.68 億元，為對抗外資倒貨，官股券商連續三天進場買超，且買超金額天天增加，短短三天內已砸約 102 億元進場穩盤。

台股今天帶量下挫，大盤終場指數大跌 244 點，指數收在 15526.2 點，周線收黑、月線也跟著失守，成交量也放大至 2895.96 億元；官股券商今天買超金額近 70 億元，單日買超額度為今年以來最高金額。

在布局標的部分，官股券商除台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW) 等電子權值股外，金融股也是重點布局標的，包括玉山金 (2884-TW)、中信金 (2891-TW)、國泰金 (2882-TW)、華南金 (2880-TW)、合庫金 (5880-TW)、第一金 (2892-TW)、台新金 (2887-TW) 等個股布局；航空雙雄華航 (2610-TW)、長榮航 (2618-TW) 也是官股鎖定標的。

原本市場預期，在金管會限空令退場後，銜命護盤的國安基金也可能退場，但現在隨著聯準會態度轉向鷹派靠攏，升息壓力壓抑股市多頭動能，國安基金是否退場仍有變數。

對於國安基金是否退場？財政部長莊翠雲日前在立院答詢時表示，國安基金將在 4 月召開例行會議，屆時委員會將審視國內外經濟情勢，再由委員會決議是否退場或繼續護盤。

國安基金從去 (2022) 年 7 月 13 日進場護盤，截至去年 12 月 31 日共歷經 121 天交易日，合計投入 545.08 億元，動用金額為史上第三高。