2008年金融海嘯以來銀行業最大危機 矽谷銀行倒閉並由FDIC接管

美國專為矽谷科技新創業提供融資的矽谷銀行 (SVB) 揭露財務困境後，監管機關迅速採取行動，加州金融保護與創新局 (DFPI) 周五 (10 日) 宣布關閉矽谷銀行，並指派聯邦聯邦存款保險公司 (FDIC) 接管，成為美國自 2008 年金融海嘯以來，最大規模的銀行倒閉案。

根據監管機關聲明，DFPI 已經關閉總部在加州聖克拉拉的矽谷銀行，並指派 FDIC 接管，FDIC 則已創建「聖克拉拉存款保險國家銀行」(DINB)，負責管理受保存款。

FDIC 表示，矽谷銀行 17 家分行將在下周一 (13 日) 全數重啟營運，讓所有存款戶最遲周一一早得以取得存款。這 17 家分行位在加州和麻薩諸塞州。

矽谷銀行本周的危機發展迅速，母公司 SVB 金融集團 (SIVB-US) 表示擬向投資人售股募資，以抵銷出售債券投資組合衍生的損失，但仍無法安撫投資人，擔心不足以阻止存款繼續流出，消息導致 SVB 金融周四崩跌 60% 後，周五盤前再跌逾 60%，之後暫停交易，等待消息公布。

矽谷銀行成立於 1983 年，雖然較不為大眾所知，卻與全美近半數創投基金支持的新創公司有業務關係，是美國以資產計算第 16 大銀行。截至去年底，其帳上資產 2090 億美元，存款將近 1754 億美元。

矽谷銀行倒下，創 2008 年華盛頓互惠銀行 (Washington Mutual) 以來最大銀行業倒閉案，也是美國歷來倒閉的規模第二大零售銀行。此事象徵在高通膨和升息環境下，體質較弱的銀行正受到打壓，讓人擔憂可能會有其他銀行跟著崩垮。

利率跳漲正在侵蝕銀行的投資組合價值，知名新創公司則因取得資金成本上漲而遭遇困境、估值大減，從銀行提取資金的需求暴增。以 SVB 為例，就是因為客戶擔心銀行體質，而加速把現金提領出來。

許多新創公司仰賴該銀行提供的資金支付薪資，周五有不少矽谷員工擔心無法領到薪水。

鑒於情況有朝擠兌發展的跡象，各大監管機關都關注 SVB 事件。美國財長葉倫周五和 FDIC、聯邦準備銀行及通貨監理局 (OCC) 討論 SVB 的狀況。葉倫表示，美國銀行體系「依然穩健」，主管機關手中有有效的工具可以因應此事。

知情人士透露，政府正在評估是否可於周一以前，出售 SVB 整家公司或部分資產，這也是客戶可以到銀行提領剩餘現金的日子。