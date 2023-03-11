煙硝四起 迪士尼、Salesforce後 維權投資人下一個獵物是誰？

波動市場對投資人來說較難駕馭，但並不代表毫無機會，尤其是對維權投資人 (activist investor) 來說。

S&P 500 指數在 2022 年下跌 19% 後，今年迄今約上漲 1%，但更廣泛的市場表現掩蓋了各產業或產業內的緊張局勢，在市場確信經濟衰退即將到來之際，投資人試圖為資金配置找到最好的位置。

這通常是吸引維權投資人的市場類型。事實上，今年已看到維權對沖基金選擇了一些大目標，例如迪士尼 (DIS-US) 和 Salesforce (CRM-US)，並取得早期成功。

在迪士尼同意削減成本措施後，維權基金 Trian 放棄發動代理權爭奪 (proxy fight)；Salesforce 在至少 5 位維權投資人入股推動積極變革後，季度業績大井噴。

根據研究公司 Wolfe Research 說法，還有許多誘人的標的可能吸引維權投資人上門。

Wolfe Research 每個月都會對公司進行篩選，以找出那些表現不及 S&P 500 或自身產業且利潤率也較低的公司。

本月 Wolfe Research 篩選出 11 家符合條件的公司，其中包括 eBay (EBAY-US)、 惠而浦 (WHR-US)、葡萄酒公司 Constellation Brands (STZ-US)，以及家樂氏 (K-US)。

雖然名單上這些不見得必定招來維權投資人，卻可當作投資機會，甚至趕在維權投資人入股帶動前上車。