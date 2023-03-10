華爾街獨一人喊賣Etsy 認為高估值無法持續

美國投行 Jefferies 周四 (9 日) 表示，以獲利成長可能放緩的網路公司來說，手工藝品銷售平台 Etsy (ETSY-US) 的估值恐怕太高了。

分析師 John Colantuoni 將 Etsy 股票評級下修兩級，自先前的「買進」直接打至等同賣出的「遜於市場表現」，且目標價自 150 美元下調至每股 85 美元，意味周三收盤價隱含跌幅 25%。

ETSY 周四大跌 4.81%，收每股 107. 74 美元。道瓊工業指數同日下跌 1.66%，標普 500 指數收低 1.85%。

Etsy 的遠期企業價值 / EBITDA 約 20 倍 。Ebitda 為未計利息、稅項、折舊和攤銷前的收益。

Colantuoni 表示，該倍數比 Meta (META-US)、Match Group (MTCH-US) 和亞馬遜 (AMZN-US) 等網路平台還高，這表示該股較該類別溢價約 70% 的水準「似乎無法持續下去」。

Colantuoni 認為該估值過於樂觀，因為 Etsy 獲取新客戶的行銷費用恐令未來 Ebtida 水準承壓。

Etsy 上個月公布，第四季行銷費用年增 20% 至 2.45 億美元，而第四季增加 950 萬買家，較上一季增加 51%。

Etsy 沒有立即回應置評請求。該公司財務長 Rachel Glaser 上個月在財報電話會議上表示，公司未來會看到客戶獲取成本帶來回報。

Colantuoni 將其對 Etsy 今年 Ebitda 成長預期調降至低於華爾街共識。目前他預期今年 Ebitda 零成長，較先前估值下降 6%，遠低於華爾街共識預期的成長 7.3% 。

但大多數分析師似乎並不贊同 Colantuoni 的立場，根據 FactSet，在追蹤該股的分析師中，他是唯一給予賣出評級的分析師，該股買進評級比率為 52%。

例如，古根漢證券公司上個月末對 Etsy 重申買進評級，目標價自 125 美元上調至 150 美元，主張買家人數增加，令其今年業績樂觀。