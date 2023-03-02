國際清算銀行：大宗商品上漲、美元走強 提高全球停滯性通膨風險

國際清算銀行 (BIS) 在一份報告中警告，美元走強，加上大宗商品價格上漲，與歷史趨勢背道而馳，提高全球停滯性通膨的風險。

該報告顯示，大宗商品價格上漲和美元升值，增加了大宗商品進口經濟體在經歷高通膨之際，同時經濟成長停滯的風險，即停滯性通膨。兩者情況結合，背離歷史模式，同時也增加全球停滯性通膨風險。

BIS 指出，與已開發國家相比，新興市場國家受到的影響更大，反映出新興市場經濟體的大宗商品消費增加，以及它們更容易受到全球金融狀況波動的衝擊。大宗商品價格在後疫情時期持續上漲，而美元在美聯準會 (Fed) 積極升息的背景下走強。

大宗商品價格上漲往往會引發通貨膨脹並抑制大宗商品進口國家的經濟成長，而美元升值往往會在美國以外產生類似的影響，尤其是在新興市場經濟體中。報告中解釋：「大宗商品價格上漲導致的通膨可能會促使央行貨幣政策做出反應，從而抑制實體經濟成長。由於大宗商品通常以美元計價，因此當美元升值時，將加劇停滯性通膨問題。」

報告也指出，大宗商品價格與美元匯率之間持續存在正相關，意味著未來總體經濟金融穩定將面臨更大挑戰，可能導致更大的總體經濟波動，以及通膨與產出之間更難權衡。

此外，報告也表示，市場不應排除全球利率升至高於預期水準的可能性。國際清算銀行貨幣和經濟部負責人 Claudio Borio 表示：「各國央行一直非常清楚完成這項工作的優先事項，對於過早宣布勝利持謹慎態度。而這種謹慎的態度是適當的。」