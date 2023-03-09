鉅亨美股雷達：蘋果國際銷售管理層洗牌 美投行喊買Meta

美股重要看點：
美今日將公布失業金人數。美國 10 年期公債殖利率來到 3.987%。美股期貨週四 (9 日) 下跌，道瓊期貨跌 0.02%，標普 500 期貨跌 0.22%，那斯達克 100 期貨跌 0.53%。
投資人持續評估 Fed 政策利率方向。美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾周三 (8 日) 赴眾議院金融委員會聽證會上作證。他表示對於評估利率，更多的數據報告是至關重要的，Fed 在利率政策上沒有設定過既定路線。
鮑爾表示，必須強調 Fed 尚未就未來升息步伐做出任何決定。在評估利率政策時，更多的數據報告將是至關重要的。職位空缺、消費物價指數 (CPI)、生產者物價指數 (PPI) 和非農就業報告數據都是 Fed 觀察的目標。
鮑爾也說，Fed 在利率政策上沒有設定過既定路線，並且重申 Fed 的政策行動將取決於經濟數據以及對未來經濟前景的指引。
聯準會 (Fed) 最新褐皮書顯示，美國經濟年初表現穩健，消費者支出和製造業活動均穩定，且通膨成長趨緩，但鑑於不確定性加劇，各地區企業聯絡人認為，經濟前景恐難以出現大幅改善。
報告還說，通膨壓力仍普遍存在，但許多地區的物價增幅已有所放緩。展望未來，各地區預期今年物價上漲的情況將持續放緩。
有「新債王」之稱的雙線資本 (DoubleLine Capital) 執行長岡拉克 (Jeffrey Gundlach) 警告，由於美國經濟仍然過熱，聯準會 (Fed) 很可能會大幅升息。他指出，Fed 主席鮑爾發表的證詞，已經使得升息 2 碼 (50 個基點) 的可能性大幅上升。
摩根大通在給客戶的一份報告中表示，美聯準會 (Fed) 主席鮑爾週二 (7 日) 的發言，迫使標準普爾 500 指數逼近 3,900 點大關，技術因素表明，若該指數跌破這個關鍵水準，恐將面臨更大賣壓。
該報告指出，標普 500 指數若跌破 3,900 點，可能會導致拋售壓力加劇，因為這個關鍵水準自 2022 年 5 月以來一直就是該指數的一個分水嶺。若標普 500 指數跌破 3,900 點，可能會進一步跌到 3,760 至 3,764 點區間。
此外，標普 500 指數的技術走勢圖顯示，200 日和 100 日移動平均線也都位於 3,900 點附近，因此該點位同時也是支撐位。
美股前一交易日漲跌：
- 美股道瓊指數下跌 58.06 點，或 0.18%，收 32,798.4 點。
- 那斯達克指數上漲 45.67 點，或 0.4%，收 11,576 點。
- 標普 500 指數上漲 5.64 點，或 0.14%，收 3,992.01 點。
- 費城半導體指數上漲 78.97 點，或 2.67%，收 3,041.39 點。
今日重要總經數據：
- 美國當週初領失業金人數 (萬人)，前值 19
重要個股動態：
1. 蘋果 (AAPL-US)
《彭博》週三 (8 日) 報導，蘋果正在改變其國際業務的管理方式，有意將海外銷售管理層洗牌，推動印度首度成自有銷售區。
消息指出，負責蘋果印度、中東、地中海、東歐和非洲地區業務的副總裁 Hugues Asseman 近期退休後，蘋果計劃將印度轉移到其獨立銷售區。而 Ashish Chowdhary 將升職，成為印度的負責人，並將直接向蘋果的產品銷售副總 Michael Fenger 匯報。
2. Meta (META-US)
美國投資銀行 Jefferies 樂觀認為，Meta (META-US) 近來削減支出的舉措可改善公司未來幾季的收益表現。
Jefferies 分析師 Brent Thill 周二重申對 Meta 股票的「買進」評級和 225 美元的目標價，因為他認為該公司更注重削減開支和擴大裁員，可以讓未來幾季的獲利結果高於預期。
3. 派樂騰 (PTON-US)
美國國際貿易委員會 (ITC) 周三 (8 日) 裁定應禁止進口派樂騰 (PTON-US) 和 iFit 生產的串流健身設備，理由是其已侵害到衛星廣播服務供應商 Dish Network(DISH-US) 的專利權。
在進口禁令生效前，拜登政府有 60 天的時間對這項裁定進行審查，待審查期結束後，當事方可就 ITC 的裁定，向負責處理專利糾紛的美國聯邦巡迴上訴法院提出上訴。