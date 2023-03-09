鉅亨美股雷達：蘋果國際銷售管理層洗牌 美投行喊買Meta

美股重要看點：

美今日將公布失業金人數。美國 10 年期公債殖利率來到 3.987%。美股期貨週四 (9 日) 下跌，道瓊期貨跌 0.02%，標普 500 期貨跌 0.22%，那斯達克 100 期貨跌 0.53%。

投資人持續評估 Fed 政策利率方向。美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾周三 (8 日) 赴眾議院金融委員會聽證會上作證。他表示對於評估利率，更多的數據報告是至關重要的，Fed 在利率政策上沒有設定過既定路線。

鮑爾表示，必須強調 Fed 尚未就未來升息步伐做出任何決定。在評估利率政策時，更多的數據報告將是至關重要的。職位空缺、消費物價指數 (CPI)、生產者物價指數 (PPI) 和非農就業報告數據都是 Fed 觀察的目標。

鮑爾也說，Fed 在利率政策上沒有設定過既定路線，並且重申 Fed 的政策行動將取決於經濟數據以及對未來經濟前景的指引。

聯準會 (Fed) 最新褐皮書顯示，美國經濟年初表現穩健，消費者支出和製造業活動均穩定，且通膨成長趨緩，但鑑於不確定性加劇，各地區企業聯絡人認為，經濟前景恐難以出現大幅改善。

報告還說，通膨壓力仍普遍存在，但許多地區的物價增幅已有所放緩。展望未來，各地區預期今年物價上漲的情況將持續放緩。

有「新債王」之稱的雙線資本 (DoubleLine Capital) 執行長岡拉克 (Jeffrey Gundlach) 警告，由於美國經濟仍然過熱，聯準會 (Fed) 很可能會大幅升息。他指出，Fed 主席鮑爾發表的證詞，已經使得升息 2 碼 (50 個基點) 的可能性大幅上升。

摩根大通在給客戶的一份報告中表示，美聯準會 (Fed) 主席鮑爾週二 (7 日) 的發言，迫使標準普爾 500 指數逼近 3,900 點大關，技術因素表明，若該指數跌破這個關鍵水準，恐將面臨更大賣壓。

該報告指出，標普 500 指數若跌破 3,900 點，可能會導致拋售壓力加劇，因為這個關鍵水準自 2022 年 5 月以來一直就是該指數的一個分水嶺。若標普 500 指數跌破 3,900 點，可能會進一步跌到 3,760 至 3,764 點區間。

此外，標普 500 指數的技術走勢圖顯示，200 日和 100 日移動平均線也都位於 3,900 點附近，因此該點位同時也是支撐位。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國當週初領失業金人數 (萬人)，前值 19

重要個股動態：

《彭博》週三 (8 日) 報導，蘋果正在改變其國際業務的管理方式，有意將海外銷售管理層洗牌，推動印度首度成自有銷售區。

消息指出，負責蘋果印度、中東、地中海、東歐和非洲地區業務的副總裁 Hugues Asseman 近期退休後，蘋果計劃將印度轉移到其獨立銷售區。而 Ashish Chowdhary 將升職，成為印度的負責人，並將直接向蘋果的產品銷售副總 Michael Fenger 匯報。

AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

美國投資銀行 Jefferies 樂觀認為，Meta (META-US) 近來削減支出的舉措可改善公司未來幾季的收益表現。

Jefferies 分析師 Brent Thill 周二重申對 Meta 股票的「買進」評級和 225 美元的目標價，因為他認為該公司更注重削減開支和擴大裁員，可以讓未來幾季的獲利結果高於預期。

META 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

美國國際貿易委員會 (ITC) 周三 (8 日) 裁定應禁止進口派樂騰 (PTON-US) 和 iFit 生產的串流健身設備，理由是其已侵害到衛星廣播服務供應商 Dish Network(DISH-US) 的專利權。

在進口禁令生效前，拜登政府有 60 天的時間對這項裁定進行審查，待審查期結束後，當事方可就 ITC 的裁定，向負責處理專利糾紛的美國聯邦巡迴上訴法院提出上訴。