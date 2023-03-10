台積電2月營收1631億元 月減18%仍創歷年同期新高

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (10) 日公告 2 月營收 1631.74 億元，月減 18.4%，年增 11.1%，為近一年低點，但仍為歷年同期新高；累計前 2 月營收 3632.25 億元，年增 13.8%。

受終端需求持續疲弱，及客戶進一步庫存調整影響，台積電預估第一季營收約 167-175 億美元，中位數約季減 14.2%，符合市場預期，以 1 美元兌換新台幣 30.7 元計算，營收估達 5095.2-5372.5 億元，相當於季減 14-18%。

台積電表示，終端市場對智慧型手機與 PC 需求進一步下滑，7/6 奈米產能利用率低於 3 個月前預期，預期這種情況會持續至上半年，半導體產業庫存需要幾季回升至健康水位，下半年 7/6 奈米需求估將溫和成長。

業界也傳出，台積電第一季 7/6 奈米產能利用率降至 5 成，但 5/4 奈米仍維持 8 成，不過，受地緣政治因素帶動，來自中國晶圓代工廠的轉單效益，可望推升台積電上半年產能利用率將力守 75-80％，下半年可望回升至近 9 成。

另一方面，據外媒報導，蘋果傳將推出新款 13 吋和 15 吋 MacBook Air，並將導入蘋果自行研發、採台積電 3 奈米生產的 M3 晶片，加上第三季將問世的高階 iPhone 15，也將導入採 3 奈米生產的 A17 處理器，將大幅挹注台積電接單動能。

據台積電財報資料顯示，最大客戶去年營收貢獻持續增加，2021 年突破 4000 億元，去年再衝破 5000 億元，達 5296.49 億元，大增 1242 億元，營收占比 23%，外界推測就是蘋果。

