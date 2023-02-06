緯創、國泰私募基金入成運汽車董事會 首批智能電巴Q1陸續上路

電動巴士製造商成運汽車近年積極布局綠能電巴製程技術領域，去年也獲得電子大廠緯創 (3231-TW) 入股，近日更獲國泰投信旗下國泰永續私募股權基金注資逾 5 億元，4 日召開補選董事會議，選任緯創、國泰永續私募股權基金為董事成員，成運汽車也預計首批 250 輛矽島智能電巴將在第一季底前在全台營駛。

緯創近年持續推展車載、電動車領域布局，繼收購 JDI(6740-JP) 旗下高雄晶傑達光電 100% 股權後，去年 11 月也規劃在 18 億元額度內與成運汽車簽訂股份認購意向書，同時參與成運汽車現金增資，擴大搶進電動車市場商機。

成運汽車是政府公告的電動大客車國家隊成員之一，在緯創投資入股後，雙方即共同建立矽島淨零排放綠能電巴製程技術，隨著全球 2050 淨零碳排議題抬頭，國泰永續私募股權基金也看好成運電動大客車發展，且具備進軍國際成長潛力，近日宣布注資 5 億元成為成運汽車新綠能股東。

國泰投信董事長張錫表示，政府綠能政策中的 5+2 產業創新領域、2050 淨零碳排政策項目正引起國內金融投資界的高度重視，電動運輸載具也是重要減碳方向，成運汽車正是國內少數自主設計開發的大客車製造商。

成運汽車董事長吳定發說，成運這兩年除獲得國家認證的製車技術資格外，也成為國內各縣市政府推動地方減碳排的綠能夥伴首選，預計成運首批 250 輛「矽島智能電巴」將陸續配合各地方政府，在 2023 年第一季前深入台灣各鄉鎮大街小巷營駛。

成運電動巴士安裝東芝 (Toshiba)SCiB 電池，其最大特色是使用穩定性高的鈦酸鋰 (LTO)，具備壽命長、充電速度快的優點，此外，吳定發也透露，成運目前也已洽德國 ZF 輪邊馬達、日本東芝電池進行技術移轉，並積極規劃在中科二林園區打造台灣矽島智能電巴製造基地，估 2023 年動土、力拚 2024 年量產。