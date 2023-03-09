Silvergate結束加密銀行業務並清算資產 盤後暴跌50%

Silvergate Capital Corp 周三 (8 日) 表示，旗下加密貨幣友善銀行 Silvergate Bank 將逐步結束業務，並清算資產，消息導致盤後股價應聲暴跌逾 50%，成為最新一家在幣圈風暴中重傷的公司。

根據聲明，自願清算計畫包括全額償還所有存款，Silvergate Capital 正在考慮能解決理賠和確保資產剩餘價值的最佳辦法。此外，在清算期間，所有其他的存款相關服務仍正常運作。

Silvergate Capital 透過聲明說：「由於最近的產業和監管發展，Silvergate 相信讓銀行有序停止營業和自願清算，對未來是最好的一條路。」

Silvergate Bank 上周三警告，虧損可能導致資本不足，持續經營能力有疑慮，接著停止加密貨幣支付平台 SEN(Silvergate Exchange Network)，這是該銀行核心產品之一。在那之後，合作夥伴如 Coinbase、Galaxy Digital、Paxos 和 Circle 紛紛切割，停止與 Silvergate Bank 之間的所有或部分付款交易。

已宣告破產的加密貨幣交易所 FTX，曾是 Silvergate 大客戶。

Silvergate Capital(SI-US) 周三盤後一度跌逾 50%，截稿前仍跌 42.16%，每股報 2.83 美元。另一家加密友善銀行 Signature Bank(SBNY-US) 也被拖累，盤後下挫 3.7%。

主要加密貨幣周三行情大致穩定，CoinDesk 資料顯示，比特幣下跌 0.3%，約報 21981 美元，以太幣小漲 0.2% 至 1550 美元。

Silvergate 已聘請 Centerview Partners 擔任財務顧問，以及 Cravath, Swaine & Moore LLP 擔任法律顧問。