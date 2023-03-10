盤後速報 - 零壹(3029)下週(3月17日)除息3.6元，預估參考價51.0元

零壹(3029-TW)下週(3月17日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.6元。

以今日(3月10日)收盤價54.60元計算，預估參考價為51.0元，息值合計為3.6元，股息殖利率6.59%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月10日)收盤價做計算，僅提供參考）

零壹(3029-TW)所屬產業為資訊服務業，主要業務為網路軟體.硬體產品之代理製造及開發。產品分類：1. 網路暨資訊安全、2. IT基礎架構、。3. 雲平台與應用、4. 大數據與應用、5. 其他。近5日股價上漲13.62%，台灣加權指數上漲1.1%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/03/17 54.60 3.59835 6.59% 0.0
2022/03/16 48.8 3.6034 7.38% 0.0
2021/07/16 49.8 3.0007 6.03% 0.0
2020/06/10 38.2 2.0101 5.26% 0.0
2019/06/28 29.6 1.497073 5.06% 0.0

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