〈台幣〉股匯齊挫 連3貶收30.81元 續創3個多月新低

〈台幣〉股匯齊挫 連3貶收30.81元 續創3個多月新低。(圖：AFP)
〈台幣〉股匯齊挫 連3貶收30.81元 續創3個多月新低。(圖：AFP)

新台幣兌美元匯率歷經昨天重貶後，今 (9) 日持續走疲，摜破 30.8 元關卡，不過，美國聯準會主席鮑爾赴國會作證第二天，並未透露更多升息相關訊息，使得匯價貶勢有限，市場將焦點轉向周五的非農就業數據，新台幣匯率終場以 30.81 元作收，貶值 2 分，為連 3 貶，續創 3 個多月以來新低，台北及元太外匯市場總成交值 16.71 億美元。

台北匯市持續湧現美元買盤，盤中最低下探 30.83 元，終場貶勢略收斂，收在 30.81 元，貶值 2 分，台北外匯市場成交值 10.83 億美元，元太外匯市場成交值 5.88 億美元。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計顯示，美元指數回跌 0.18%，日元強彈 0.49%，歐元也升值 0.12%，新加坡幣與越南盾升值 0.07%，韓元新台幣約貶 0.06%，人民幣也小幅走貶，亞幣互有升貶。

台股多頭陷入觀望，傳產股盤中湧現獲利了結賣壓，金融股同步走疲，半導體權值股扮演撐盤要角，電子股漲跌互見，加權指數終場下跌 47.54 點，收在 15770.66 點，險守 5 日線。外資連 2 日提款逾百億，累計賣超近 283 億元。

鮑爾於國會作證首日表示，為了回應強勁的經濟數據，Fed 可能需要加速升息，且準備好在數據顯示需要採取嚴厲措施對抗通膨的時候，以更大幅度升息。鮑爾赴國會作證的第二天並未釋出其他重大訊息，美元指數漲勢暫歇，市場轉趨觀望，聚焦週五即將公布的非農就業報告，以及下周的最新通膨數據。

新台幣近期匯率走勢。(圖：鉅亨網)
新台幣近期匯率走勢。(圖：鉅亨網)

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