台股失守15800點 外資連2日提款逾百億 三大法人賣超125.83億元

市場聚焦週五的美國非農就業數據，台股多頭今 (9) 日陷入觀望，傳產股盤中湧現獲利了結賣壓，金融股同步走疲，半導體權值股扮演撐盤要角，仍敵不過賣壓，加權指數終場下跌 47.54 點，收在 15770.66 點，險守 5 日線。三大法人合計賣超 125.83 億元，外資連 2 日提款逾百億。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資持續賣超 125.34 億元，為連 2 賣，累計提款近 283 億元；投信維持買超 11.05 億元，寫下連 14 買；自營商轉向賣超 11.51 億元。三大法人合計賣超 125.83 億元。

半導體權值股表現有撐，聯電 (2303-TW) 持續獲得資金點火，一度上漲近 2%，終場漲幅收斂收 52.5 元，台積電 (2330-TW)、瑞昱 (2379-TW)、矽力 * - KY (6415-TW) 等也力守盤上；而大立光 (3008-TW)、鴻海 (2317-TW)、國巨 (2327-TW)、台達電 (2308-TW) 等電子指標股均遭到調節。

台股盤中出現九千金盛況，祥碩 (5269-TW) 直奔漲停價 1045 元，譜瑞 - KY(4966-TW) 上演秒填息，一度強漲逾半根停板，可惜終場沒能守住千元，IC 設計相關高價股獲得買盤青睞，包括股王信驊 (5274-TW)、世芯 - KY(3661-TW) 等均漲勢凌厲，力旺 (3529-TW)、創意 (3443-TW) 尾盤漲幅收斂。

金融股普遍走弱，富邦金 (2881-TW)、兆豐金 (2886-TW)、永豐金 (2890-TW)、中信金 (2891-TW) 等大型金控股皆跌逾 1%。傳產股面臨回檔壓力，台塑四寶全面下挫超過 1%，台泥 (1101-TW)、遠東新 (1402-TW)、中鋼 (2002-TW)、亞德客 - KY(1590-TW) 等產業指標股均震盪收黑，不過，貨櫃三雄力守盤上，其中長榮 (2603-TW) 勁揚逾 2%。

市場關注美國周五公布的非農就業報告，以及下周的最新通膨數據，買盤抱持觀望態度，法人建議選股不選市，宜布局趨勢題材族群，包括再生能源概念、電動車及車電族群，另可留意 ChatGPT 相關高速運算題材。