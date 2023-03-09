〈台幣〉續貶摜破30.8元關卡 聚焦美非農就業報告

自聯準會主席鮑爾釋出更加鷹派的升息論調後，新台幣兌美元匯率今 (9) 日持續走低，摜破 30.8 元關卡，最低來到 30.83 元，貶值 4 分，投資人聚焦在周五 (10 日) 即將公布的非農就業數據；台股則開高走低，翻黑失守 15800 點關卡，金融、傳產族群賣壓沉重。

鮑爾於國會作證首日表示，為了回應強勁的經濟數據，Fed 可能需要加速升息，且準備好在數據顯示需要採取嚴厲措施對抗通膨的時候，以更大幅度升息。鮑爾赴國會作證的第二天並未釋出其他重大訊息，美元指數周三 (8 日) 微幅走揚。

亞幣昨天全面跳水，新台幣兌美元重貶 1.96 角，貶幅 0.64%，收在 30.79 元，創逾 3 個月以來的收盤新低，外資大舉撤出亞洲市場。新台幣匯率今天以 30.79 元開盤後，一度貶至 30.83 元，但貶勢隨之收斂，在 30.8 元關卡盤旋。

其他主要貨幣對美元方面，韓元早盤續貶 0.31%，人民幣貶值 0.28%，新台幣也貶 0.11%，泰銖同步走低，日元則逆勢升值 0.25%，新加坡幣也小幅走升。

由於鮑爾國會作證第二日態度軟化，帶動美股反彈，台股早盤一度上漲 60 點，晶圓雙雄、聯發科、瑞昱等半導體權值股表現強勢，但金融、傳產賣壓偏重，拖累大盤翻黑，一度跌至 15783 點。