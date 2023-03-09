Silvergate倒閉清算 加密貨幣股盤前走低

加密貨幣銀行 Silvergate Bank 日前宣布將逐步結束業務並清算資產，以加密貨幣為重點的公司股價周四（9 日）美股盤前全面走跌，去年 FTX 暴雷的影響似乎還在幣圈內揮之不去。

Silvergate Bank 母公司 Silvergate Capital Corp(SI-US) 美股盤前股價暴跌 53.56%，每股暫報 2.28 美元，該股自 3 月 1 日的持續經營風險公告以來已累積下跌 64%。

其他個股方面，另一加密貨幣銀行 Signature Bank(SBNY-US) 股價重挫近 12%、礦商 Riot Blockchain(RIOT-US) 與加密貨幣交易所 Coinbase Global(COIN-US) 雙雙跌逾 3%，數位資產技術公司 Marathon Digital(MARA-US) 跌近 4%。

加密貨幣方面，比特幣價格在 21,647 美元附近持穩，為 2 月中旬以來新低價，分析師和投資人表示，該消息對市場的影響有限，因為市場普遍預期如此。

Silvergate 的聲明也加入自去年以來備受矚目的加密市場參與者破產名單。Silvergate 的股價在過去 12 個月內下跌 95%、今年迄今下跌 72%，對做空的投資人來說是有利可圖的交易。

分析公司 S3 Partners 日前表示，該公司近 85% 的流通股處於空頭部位，空頭今年迄今的按市值計算利潤為 2.41 億美元，比 2.94 億美元的平均空單餘額增加 81.9%。