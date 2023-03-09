2022年個人售屋所得計算標準出爐 新竹等三縣市調幅6個百分點居冠

財政部今 (9) 日公布 2022 年度「個人出售房屋的財產交易所得計算規定」，全台各縣市行政區有半數調升其計算標準，新竹市、新竹縣竹北市，以及高雄市楠梓區各調升 6 個百分點最高，反映當地的房市較熱的情況。

財政部表示，我自 2016 年實施房地合一稅後，個人交易房產如果屬於新制課稅範圍，須以房地實際成交價格為基礎計算所得課稅，如果非屬新制課稅範圍，則適用舊制的財產交易所得稅制申報課稅。

在舊制部分，如果可取得原始取得成本與實際交易價格，則要以賣價扣掉成本後，計算所得並課稅；但若無法證明取得成本或查清賣價，就要根據財政部每年公布的「個人出售房屋的財產交易所得計算規定」進行設算課稅。

根據財政部今天公布的「個人出售房屋的財產交易所得計算規定」，全台行政區約有半數調升標準，調幅約 1 到 6 個百分點不等，其中新竹市、新竹縣竹北市及高雄市楠梓區調幅均為 6 個百分點。

另外，高雄市鼓山區、三民區、左營區，桃園市龜山區、平鎮區，台南市中西區、安平區、北區、南區、永康區、柳營區等調幅也有 5 個百分點。

財政部官員表示，考量部分區域去 (2022) 年房市交易較為熱絡，因此請國稅局評估後根據公式計算調整，因此部分縣市像是高雄市、新竹市等因房價上漲，所得計算標準也有所調升。