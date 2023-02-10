消化Yeezy庫存成難題 愛迪達示警今年恐陷虧損

消化Yeezy庫存成難題 愛迪達示警今年恐陷虧損 (圖：AFP)
消化Yeezy庫存成難題 愛迪達示警今年恐陷虧損 (圖：AFP)

在與饒舌歌手「肯爺」肯伊 ‧ 威斯特 (Kanye West) 結束合作關係後，愛迪達 (Adidas) 周四 (9 日) 警告，若無法消化合作潮牌 Yeezy 的庫存商品，今年可能會陷入虧損。

肯爺去年因發表反猶太言論，遭到愛迪達等多家品牌解約切割。愛迪達預估，在未能消化 Yeezy 庫存的情況下，今年銷售額將以個位數後段百分比下滑，營收損失恐達 12 億歐元

愛迪達表示，正在評估是否能重新調整 Yeezy 庫存，最有可能的方法是冠上新品牌名稱出售，若不這麼做，可能導致今年營業利益額外減少 5 億歐元，並產生 2 億歐元的一次性成本，進而為公司帶來 7 億歐元的營業虧損。

今年初才剛從 Puma 加入愛迪達的新任執行長 Bjørn Gulden 說：「數據不言自明，我們目前沒有按照應該要有的方式表現，2023 年會是轉型的一年，但愛迪達最終將重回正軌。」

除了與肯爺的合作關係劃下句點之外，愛迪達還面臨中國市場疲軟，以及與碧昂絲 (Beyoncé) 合作的聯名系列銷售不佳等窘境。

愛迪達周四公布初步財報，2022 年營收年增 6% 至 225 億歐元，營業利益為 6.7 億歐元，較 2021 年下滑三分之二。該公司將在下月公布 2022 年正式財報。

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+12.93%

$11,293

原投組報酬率

+7.51%

$10,751

投組標的成分

  • 40%

    精剛

    1584

  • 20%

    安勤

    3479

  • 20%

    耀勝

    3207

  • 10%

    保瑞

    6472

  • 10%

    摩根基金-JPM中國(美元)-A股(分派)

延伸閱讀

相關貼文

prev icon
next icon