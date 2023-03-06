盤中速報 - 康舒(6282)股價大漲至41.9元，漲幅達7.02%

康舒(6282-TW)06日10:30股價上漲2.75元，報41.9元，漲幅7.02%，成交36,577張。

康舒(6282-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為交換式電源供應器之研發設計、製造及銷售。

近5日股價上漲3.03%，台灣加權指數上漲0.67%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-4,682 張
  • 外資買賣超：-1,057 張
  • 投信買賣超：-1,005 張
  • 自營商買賣超：-2,620 張
  • 融資增減：-849 張
  • 融券增減：-220 張

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