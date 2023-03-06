盤中速報 - 康舒(6282)急拉2.02%報40.45元，成交3,843張

康舒(6282-TW)近5分K漲速2.02%，06日09:08報40.45元，成交3,843張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
康舒(6282-TW)近5日股價上漲3.03%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲1.35%。台灣加權指數上漲0.67%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-4,682 張
- 外資買賣超：-1,057 張
- 投信買賣超：-1,005 張
- 自營商買賣超：-2,620 張
- 融資增減：-849 張
- 融券增減：-220 張
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+24.56%
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原投組報酬率
+18.99%
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投組標的成分
40%
3141
20%
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