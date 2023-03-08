華郵：美國最快周五取消中國旅客的入境強制篩檢要求

《華盛頓郵報》引述三位美國官員說法報導，美國最快將在本周五 (10 日) 取消對中國旅客的新冠檢測要求，這項決定是在中國病例數下滑的情況下所做出。

上述官員們表示，該計畫已在周二 (7 日) 敲定，國家安全和衛生官員本周決定取消檢測要求，預估會在正式宣布政策前，通知美國各家航空公司及中國外交官員。白宮拒絕對此發表評論。

三位官員認為，放寬篩檢的決定是優先考量公共衛生，而非外交政策。在這此前，日本在內等先前對中國旅客同樣有篩檢要求的國家，目前也都放寬檢測規定。

中國政府去年底開始逐步取消嚴厲的新冠防疫限制政策，導致當地確診和死亡人數飆升，因擔憂中國的新一波感染潮導致新型變種，美國從 1 月初開始要求來自中、港、澳的兩歲以上旅客，提供出發前兩日的冠狀病毒檢測陰性證明。

上述官員表示，中國過去幾周的確診和死亡人數均已下滑，但也坦承，官方數據絕對遭到嚴重低估，並擔心中國在新冠病毒基因排序資訊方面缺乏透明度。

作為因應措施的一部分，美國疾病管制和預防中心 (CDC)1 月初擴大對美國主要機場的基因排序檢測，其中包含向每周從中國起飛的上百班航班乘客收集自願樣本，同時對機上的廢水進行檢測。美國官員們周二表示，會繼續推進這方面的努力。