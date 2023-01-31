2/7起自中國入境取消唾液PCR 室內口罩令擬參考韓國鬆綁

行政院長陳建仁今 (31) 日走馬上任，下午視察中央流行疫情指揮中心，指揮官王必勝宣布防疫措施鬆綁細節，自 2 月 7 日起，取消中國入境旅客唾液 PCR 採檢；口罩令方面，擬參考韓國作法室內免戴口罩，但搭乘大眾運輸、出入醫院除外，稍晚將跨部會討論，再對外公布。

指揮中心指出，經評估中國入境旅客唾液採檢的陽性率持續處於低點，因此，自今年 2 月 7 日起 (表定航班抵台時間)，取消對中國直航入境我國航班及金馬地區民眾春節交通專案等旅客，於機場 / 港口進行唾液 PCR 檢驗的措施。

此外，自中國啟程經港澳轉機入境台灣的旅客，須持有啟程地搭機前 48 小時內 PCR 檢驗報告或 24 小時內抗原快篩檢驗報告之規定，也於 2 月 7 日起取消。

指揮中心說明，近期國際疫情趨緩，未發現具威脅性的新型變異株，目前國內販售家用抗原快篩試劑通路普及，民眾購買便利，因此，自 2 月 7 日起，調整入境者於機場 / 港口自由領取家用抗原快篩試劑由 4 劑改為 1 劑，0+7 自主防疫期間有症狀時才加驗快篩。

對於今天新增本土個案突破 3 萬例，王必勝表示，評估可能與遞延通報有關，因為今年農曆春節連假 10 天很長，疫情勢必出現反彈，後續將持續觀察，但評估疫情不會太長，高點也不會太高。

防疫措施持續鬆綁，民眾生活逐漸回歸正常，對於口罩令何時進一步鬆綁，王必勝說，台灣室內口罩鬆綁方向會跟韓國較類似，相關細節將在跨部會議開會討論，將會有強制配戴口罩場所，例如搭乘大眾交通工具、出入醫療機構等。