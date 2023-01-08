中國今開國門！北京、廣州、上海迎首個入境航班

中國政府周日（8 日）起將新冠肺炎病毒感染調整為「乙類乙管」，且不再納入檢疫傳染病管理，北京、廣州、上海等地陸續迎來首個入境航班，為中國開國門揭開序幕。

《北京新聞》報導，在首都機場邊檢執勤現場，北京出入境邊防檢查總站已於周日零時正式結束首都機場 T3-D 入境專區檢查，全部轉場至 T3-E 航站樓、T2 航站樓原入境執勤現場。

上午 10 時 40 分，首都機場 T3-E 邊檢入境現場，迎來當日第一個入境航班。該航班為 CX334，從香港起飛，航班有 291 名旅客。

隨著旅客陸續抵達，原本空蕩蕩的 T3-E 入境現場，變得熱鬧起來。拍照、驗證、放行… 現場秩序井然，旅客通關高效順暢。根據最新規定，這些旅客無需全員核酸檢測和「5+3」隔離，可自由離開機場。

旅客常女士的小孩在美國就學，她從美國回來，中間經香港轉機，正好趕上新政策。「原來還擔心落地隔離，會錯過陪老人過年，這下不用擔心了！」常女士說。

「女兒把原本 1 月 1 日的機票改簽了，就為了等這一天！」在接機人群中，張女士翹首以盼，等待著女兒。她說女兒在香港工作，疫情爆發以後，這是女兒第一次回家。

全國各大機場也恢復原有入境旅客流程。周日凌晨零時 17 分，中國南方航空 CZ312 多倫多 - 廣州航班，平穩降落廣州白雲國際機場，這是「乙類乙管」政策上路後首班降落廣州的國際航班。

早在飛機降落前，就有不少民眾在機場等候。周六下午 6 時，從河南許昌趕來的郝金偉和妻子，就趕到白雲機場 T2 航站樓入境大廳，他們的兒子在加拿大滑鐵盧大學留學三年，不久前畢業，打算回國和家人團聚，一起過年。

「三年四個月零五天！」郝金偉對和兒子分別的時間記得非常清楚。「一刻都不想等，面對面和視訊電話看到他感覺不一樣，我們就想第一時間看到他。」郝金偉說，在機場等候時，他時不時打開航空軟體查看飛機飛到哪裡，「看到飛入中國境內的時候就很激動，感覺我們和孩子的距離又近了一些。」

上午 6 時 31 分，NZ289 航班緩緩抵達浦東國際機場 T2 航站樓，飛機停穩後，機上旅客有序走出梯口，該航班成首個入境上海航班。

「從出艙到邊檢查驗通關，一路非常便利，比我預期的好。」首位辦理完入境邊檢手續的姜先生說。