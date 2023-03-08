最多補貼人民幣9萬！中國車市價格戰2.0打響了

近日中國東風汽車旗下多個品牌展開限時購車優惠活動，最多可優惠人民幣（下同）9 萬元，顯示今年年初特斯拉 (TSLA-US) 掀起的新能源車降價潮，已經演化至 2.0 版本，各大車廠幾乎都加入混戰。

據《界面新聞》報導，東風系品牌客服人員表示，這次活動是由湖北省政府發起的汽車促銷活動。武漢部分汽車製造商生產的部分車型可享受政府補貼和廠商補貼，但消費者要享受這些補貼，需在湖北省內購買車輛，並在湖北省上牌，而這場促銷活動到 3 月 31 日結束。

優惠力道最大的當屬法系合資品牌東風雪鐵龍，原本指導價為 21.19 萬元、22.68 萬元的雪鐵龍 C6 共創版和 C6 舒適版，補貼金額均達到 9 萬元。C6 其它車型補貼介於 4 萬到 4.6 萬元，而指導價為 11.39 萬元的 C3-XR 致尚版，補貼 5.6 萬元。此外，另一大法系合資品牌東風標緻的三款車型，補貼範圍落在 2 萬至 4 萬元。

如此大的補貼額度引發市場熱烈迴響，《界面新聞》致電湖北省內多家雪鐵龍 4S 店，結果電話都在忙線中。其中一位接通的湖北襄陽 4S 店銷售人員對表示，補貼車型「賣爆了」，店內的車短短幾天已經賣光了，而且已經預定不到 C6 新車。

此外，《界面新聞》周二（7 日）上午在某雪鐵龍經銷商線上直播間看到，店內有多位消費者正在咨詢看車，而且線上直播觀看人數高峰時逼近萬人，不斷有用戶在線上與主播互動咨詢購車事宜。據主播介紹，最新購車政策是消費者只須滿足湖北半年社保、湖北身份證、湖北戶口其中一個條件，「要訂的趕緊衝」，「現在不保證能拿到車」，火爆程度可見一斑。

不過，與火爆現場形成強烈對比的是，近年法系車在中國市場式微。數據顯示，去年法系車回暖，成長 30.3%，繳出近三年最佳銷量成績，但業績也僅有 12.73 萬輛。今年 1 月，法系車零售銷量只有 4,536 輛，較一年前驟降 60%，占乘用車市場的比率只有 0.4%。

與此同時，今年年初特斯拉掀起的新能源車降價潮，已經演化至 2.0 版本，幾乎所有傳統車廠與新勢力都加入混戰。

以東風系合資品牌為例，給出如此巨額優惠，也是有些無奈。多位銷售人士表示，隨著 1 月特斯拉等車廠降價，20 萬至 30 萬元的市場受到衝擊，比亞迪 (002594-CN) 隨後把混動價格殺到 10 萬以內，直接打擊合資燃油車主要陣地。

2 月上旬，比亞迪推出秦 PLUS DM-i 2023 冠軍版，起售價直接來到 9.98 萬元；3 月初，零跑汽車宣布旗下三款產品改款，並大幅下調車型售價，原本 20 萬元起售價的 C01、C11，直接殺到 15 萬元。

零跑科技創始人朱江明直言，零跑汽車要做的就是搶占燃油車市占率，讓電動車比燃油車便宜。

事實上，燃油車已經步入生死區間。這幾年新能源車與燃油車已經形成替代關係，數據顯示，去年全年中國乘用車零售量為 2,054.3 萬輛，成長 1.9%，燃油車銷量卻減少 230.2 萬輛，降至 1,486.8 萬輛。