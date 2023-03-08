美兩黨參議員公布封殺或強制出售TikTok的提案 白宮表示支持

美國參議院兩黨議員周二 (7 日) 提出新立法，賦予拜登政府封殺或強制出售 TikTok 的權力，這將有助於打破關於如何解決 TikTok 隱私安全問題的僵局，白宮隨後也表示支持，呼籲國會盡快通過法案並送交總統簽署。

上述法案由參院情報委員會主席、民主黨參議員華納 (Mark Warner) 以及共和黨參議員圖恩 (John Thune) 共同發起，將授權拜登政府強制出售可能對美國用戶帶來國安威脅的外國技術、App、軟體或電商平台，雖然沒有直接指名 TikTok，但這款在美國擁有約 1 億用戶的短影音平台是該法案的明確目標。

華納在記者會上說：「這些風險不會消失，不幸的是，我們目前的工具有限。我們將創造一套新的權力。」

白宮也對上述法案表示支持，國安顧問蘇利文 (Jake Sullivan) 表示，政府期待與兩黨合作，並敦促國會迅速採取行動，將法案送交給總統辦公室。這是拜登政府首次對於應對 TikTok 的立法發表意見。

該法案可望幫助解決美國政府所處的一大困境。近月來，拜登政府試圖和 TikTok 達成國家安全協議，以限制中國取得美國用戶資料的能力，但對於協議無法充分解決安全疑慮的擔憂，導致談判進度停滯不前。

身為參議院多數黨領袖，舒默 (Chuck Schumer) 將決定是否對法案進行表決，目前還不清楚它對法案審查的優先順序為何，但國會內的反中情緒似乎已超越黨派界線，兩黨參議員對這項議題的態度一致。

阿拉斯加共和黨參議員蘇利文 (Dan Sullivan) 說：「我們在這項議題上團結一致。美國需要動用各方面的力量和政策，來應對中國的挑戰。」