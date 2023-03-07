鉅亨速報 - Factset 最新調查：京鼎(3413-TW)EPS預估上修至21.76元，預估目標價為205元

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對京鼎(3413-TW)做出2023年EPS預估：中位數由21.62元上修至21.76元，其中最高估值23.26元，最低估值16.64元，預估目標價為205元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|23.26
|26.24
|最低值
|16.64
|26.24
|平均值
|21.15
|26.24
|中位數
|21.76
|26.24
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|15,383,000
|16,735,000
|最低值
|12,617,000
|16,610,000
|平均值
|14,229,666.67
|16,672,500
|中位數
|14,448,500
|16,672,500
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|24.64
|17.01
|14.91
|7.85
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|14,843,221
|12,246,437
|9,942,056
|7,305,825
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/3413/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。