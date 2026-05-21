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根據FactSet最新調查，共8位分析師，對長榮航(2618-TW)做出2026年EPS預估：中位數由3.78元上修至3.84元，其中最高估值4.35元，最低估值1.96元，預估目標價為40.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|4.35(4.35)
|5.2
|5.8
|最低值
|1.96(1.96)
|3.05
|5.8
|平均值
|3.46(3.42)
|4.02
|5.8
|中位數
|3.84(3.78)
|4.11
|5.8
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|252,149,430
|251,115,620
|257,436,140
|最低值
|222,500,000
|220,086,000
|257,436,140
|平均值
|236,174,190
|234,612,380
|257,436,140
|中位數
|237,920,870
|230,250,000
|257,436,140
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|26,146,437
|29,007,422
|21,594,425
|7,091,299
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|220,333,377
|221,009,028
|200,356,523
|138,068,607
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2618/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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