鴻海打進特斯拉供應鏈 乙盛-KY受惠大

電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 擬在墨西哥建新廠，而為了打造在地供應鏈，據悉，傳出找上鴻海 (2317-TW) 合作，且配合客戶需求，鴻海也持續擴充當地車用電子產能，集團成員乙盛 - KY(5243-TW) 也可望同步受惠。

據悉，鴻海將在墨西哥供應特斯拉車用電子零組件及模組等產品，雖然鴻海一向不評論單一客戶及產品，但先前就曾公告增資墨西哥轉投資近 1.03 億美元 (約新台幣 32 億元)，推估就是為了相關布局的前置作業。

而鴻家軍成員乙盛，本身就是特斯拉供應鏈，也在墨西哥設有工廠，生產電池機構件、電池支架組件、電池背蓋、後行李箱塑件、尾門內飾等零組件，在特斯拉在墨西哥擴廠、鴻海進入特斯拉供應鏈等兩大利多加持下，乙盛可望成為最大受惠者。

除了乙盛外，鴻家軍其他成員如線束廠廣宇 (2328-TW)、玻璃廠正達 (3149-TW) 以及富鼎 (3413-TW) 等，在未來鴻海可望跟特斯拉進一步擴大合作下，營運也增添想像空間。

綜合外電報導，特斯拉新的電動車組裝廠，計畫將落腳在墨西哥新萊昂州 (Nuevo Leon) 蒙特雷市的聖卡塔琳娜 (Santa Catarina)，最快本周就會宣布。

鴻海董事長劉揚偉就曾表示，特斯拉是品牌汽車公司，鴻海是汽車界的委託設計製造服務公司 (CDMS)，兩家公司不是競爭關係，希望有一天鴻海可以跟特斯拉合作、甚至爭取造車訂單。