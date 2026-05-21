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鉅亨速報 - Factset 最新調查：來億-KY(6890-TW)EPS預估下修至11.78元，預估目標價為200元

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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對來億-KY(6890-TW)做出2026年EPS預估：中位數由12.32元下修至11.78元，其中最高估值14.74元，最低估值9.36元，預估目標價為200元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值14.74(16.35)18.1417.47
最低值9.36(9.36)12.3315.52
平均值11.74(12.21)14.2316.49
中位數11.78(12.32)14.0716.49

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值44,673,76051,742,73048,201,150
最低值35,793,00038,835,00045,555,710
平均值38,433,70042,737,28046,878,430
中位數37,029,00041,953,53046,878,430

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS3,247,6473,818,3181,378,2672,511,154
營業收入
(單位：新台幣千元)		39,594,65937,689,89928,015,56931,338,313

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6890/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股市場預估eps

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